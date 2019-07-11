The New York Times

خمسة قوارب إيرانية تقترب من ناقلة بريطانية في الخليج العربي

قال مسؤول بالبنتاغون إن 5 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج وطلبت منها التوقف، لكنها انسحبت بعد تحذير من فرقاطة بريطانية.

وذكر مسؤولون أميركيون لم تحدد هوياتهم أن "واقعة الأربعاء حدثت عندما كانت الناقلة تبحر عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز".

وأضاف أحد المسؤولين، "الفرقاطة مونتروز التابعة للبحرية الملكية، والتي كانت هناك أيضًا، وجهت مدافعها صوب الزوارق وحذرتها عبر اللاسلكي لتتفرق عند هذه النقطة".

واعتبر مسؤول آخر: "لقد كان تحرشاً ومحاولة لعرقلة المرور ".

في حين لم يصدر تعليق بعد عن وزارة الدفاع البريطانية.

Ynet News

ترامب: سيتم قريباً زيادة العقوبات المفروضة على إيران بشكل كبير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات ضد إيران ستتضاعف قريباً، متهماً طهران بالقيام بتخصيب اليورانيوم "سراً" رغم الاتفاق النووي.

وغرد ترامب في "تويتر" اليوم الأربعاء: "كانت إيران تقوم بالتخصيب سراً لفترة طويلة في انتهاك تام للصفقة المروعة البالغة قيمتها 150 مليار دولار التي أبرمها جون كيري وإدارة أوباما".

والمقصود هنا الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج التي حررت واشنطن جزءاً منها وفق شروط الاتفاق النووي.

ويأتي تصريح ترامب بالتزامن مع رسالة وجهتها واشنطن إلى مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الدولية قبيل عقده اجتماعاً عاجلاً بشأن النووي الإيراني، وأكدت فيه انفتاح الولايات المتحدة على التفاوض مع إيران من دون شروط مسبقة، ملوحة إلى إمكانية تطبيع العلاقات معها بالكامل.

روسيا اليوم

بغداد تحذر من كارثة تهدد الشرق الأوسط بأكمله جراء التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران

قالت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، إن التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يكون كارثياً على الجوار بأكمله.

وأعلنت الخارجية العراقية عن مشاركة ممثل العراق الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين في الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وذكر بيان للخارجية "عقد في مقر الوكالة الدولية في فيينا الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وأكد السفير دعم العراق لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)".

وبحسب البيان فإن "سفير العراق أكد أهمية استمرار العمل بها كونها تمثل إنجازاً للدبلوماسية المتعددة الأطراف، وأن التخلي عن الاتفاق يمكن أن يكون كارثياً على الجوار بأكمله".

وجدد دعوة حكومة العراق بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً لتجاوز الأزمة الحالية".