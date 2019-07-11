الوكالة الوطنية للإعلام

بري في لقاء الأربعاء النيابي: لا يمكن التحكم بانتظام عمل المؤسسات من دون الموازنة

نقل نواب لقاء الأربعاء النيابي عن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أنه بصدد "الدعوة لعقد جلسة نيابية على مدار أيام شرط توفر أولاً إحالة الحكومة للموازنة وقطع الحساب، اضافة إلى ما تم الاتفاق عليه بما يتعلق بالرسوم النوعية على بعض السلع التي كانت مدار نقاش في الفترة الأخيرة". وأضاف بري حسب ما نقل عنه النواب: "هذا يتطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء يكون على جدول أعماله موضوع قطع الحساب وهذا الأمر موضع تواصل بينه وبين رئيس مجلس الوزراء. إضافة إلى انتظار تقرير رئيس لجنة المال والموازنة والذي من المفترض الانتهاء منه على أن تصل كل هذه الملفات وتحال قبل الساعة الثانية عشرة من نهار الجمعة وإذا وصلت سوف تتم الدعوة إلى عقد جلسة عامة الأسبوع القادم على مدى ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء". ونقل النواب عن بري قوله: "الكل يعلم أهمية الموازنة التي تعتبر بمثابة الشريان الأبهر لأية دولة في العالم إذ لا يمكن التحكم بانتظام عمل المؤسسات إذا لم يكن هناك من موازنة، ودولة الرئيس وحسب الأصول الدستورية يشدد على ضرورة البدء بمناقشة قطع الحساب، وأبدى رئيس المجلس ارتياحه لتخفيض نسبة العجز أكثر مما كانت عليه في مشروع الحكومة".

وكالة الأناضول

أردوغان يستقبل وفداً عراقياً رفيع المستوى في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، وفداً عراقياً رفيع المستوى في العاصمة أنقرة. وضم الوفد العراقي كل من وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الدفاع نجاح الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي .وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي في أنقرة، بحضور كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان. وتأتي زيارة الوفد العراقي إلى أنقرة لإجراء مباحثات في إطار التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

وكالة أنباء رويترز

الحريري: العقوبات الأميركية لن تؤثر على الحكومة

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الأربعاء إن العقوبات الأميركية التي استهدفت اثنين من نواب جماعة حزب الله للمرة الأولى أخذت "منحى جديداً" لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة. وتوسع العقوبات، التي تستهدف اثنين من نواب حزب الله وأحد كبار مسؤولي الأمن في الجماعة، نطاق حملة أميركية تقول واشنطن إنها شملت 50 شخصاً وكياناً على صلة بحزب الله منذ عام 2017. وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة نواب حزب الله. فيما ألقت الخطوة بظلالها على السندات السيادية للدولة المثقلة بالديون يوم الأربعاء.

وكالة فرنس برس

ميركل تؤكد أنها بحالة جيدة بعد تعرّضها لنوبة ارتجاف جديدة

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء أنها "بحالة جيدة جداً"، بعد تعرّضها لنوبة ارتجاف جديدة هي الثالثة من نوعها في أقلّ من شهر، في حين أن التساؤلات تزداد بشأن حالتها الصحية. وأصيبت ميركل من جديد صباح الأربعاء بنوبة ارتجاف أثناء احتفال رسمي أقيم في مقر المستشارية لاستقبال رئيس الوزراء الفنلندي انتي ريني.