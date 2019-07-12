الجمهورية 8 /7 /2019

البرازيل بطلة كوبا أميركا

توّجت البرازيل بلقب بطولة كوبا أميركا للمرة التاسعة في تاريخها، بعد فوزها على البيرو بنتيجة 3-1، على ملعب "ماراكانا" التاريخي في ريو دي جانيرو. وهي المرة الثانية فقط التي تبلغ فيها البيرو المباراة النهائية لكوبا أميركا التي انطلقت قبل 103 أعوام، وقد توجّت باللقب عام 1975 في مباراة فاصلة بعدها تبادلت الفوز مع كولومبيا ذهاباً وإياباً. كما توّجت باللقب عام 1939 عندما كانت البطولة تلعب بنظام الدوري في مجموعة واحدة بمشاركة 5 منتخبات.

الشرق 8/ 7/ 209

كونتي يكشف خطته لسدّ الفجوة.

أعطى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ومضات أمل وطاقة إيجابية لمشجعي ناديه الجديد إنتر ميلان. بوعود تفوح منها رائحة ال "غرينتا" لعودة زمن "جوسيبي مياتز" الجميل.

الشرق 9 /7 /2019

بطولة ويمبلدون الإنكليزية بكرة المضرب بارتي المصنفة الأولى تخرج من الدور الرابع

انتهى مشوار الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عند الدور الرابع لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها أمس الإثنين أمام الأميركية أليسون ريسك 3-6 6-2 و 6-3.

الشرق 9/ 7/ 2019

المكسيك تحرز الكأس الذهبية للمرة الثامنة

أحرزت المكسيك بطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة بفوزها على الولايات المتحدة بهدف نظيف في المباراة النهائية على ملعب "سولد جزر فيلد" في شياغو. وسجل جيوفاني دوس سانتوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.

الشرق 9 /7/ 2019

مونديال السيدات بكرة القدم أميركا تحافظ على لقبها

حافظت سيدات الولايات المتحدة الأميركية على لقبهن كبطلات للعالم بعد أن تخطين المنتخب الهولندي في المباراة النهائية لكأس العالم فرنسا 2019 بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب غروباما ستاديوم معقل نادي ليون الفرنسي.



الجمهورية 11 /7 /2019

دي ليخت يضحّي ببرشلونة

كشفت تقارير رياضية أنّ اللاعب الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، قلب دفاع فريق أياكس أمستردام، اقترب من إغلاق باب التوقعات بشأن مصيره في الموسم الجديد بعدما تنافست عدة فرق على ضمه إلى صفوفها. وبحسب ما نقل موقع صحيفة "آس" الإسبانية، فإن دي ليخت وافق على عرض مغر من يوفنتوس الإيطالي، حتى ينقل إليه في الموسم المقبل.



الجمهورية 11/ 7/ 2019

ديوكوفيتش يواجه باوتيستا أغوت في نصف النهائي

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول وحامل اللقب، الدور النهائي لبطولة ويمبلدون الإنكليزية في كرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة التاسعة في مسيرته بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان 6-4 و6-0 و6-2.



الجمهورية 11/ 7/ 2019

بالوتيلي وزانيولو إلى الدوري الإنكليزي

اقترب الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم مارسيليا الفرنسي، من العودة إلى الدوري الإنكليزي في ظل اهتمام وست هام يونايتد بالتعاقد معه. وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن وست هام يرغب في الحصول على خدمات بالوتيلي، بعد تعقد صفقة ضم ماكسي غوميز من سيلتا فيغو الإسباني. وأوضحت أن خبرة اللاعب في الدوري الإنكليزي باللعب مع مانشتر سيتي وليفربول جعلته خياراً كبيراً للمدرب مانويل بيلغريني.



الجمهورية 11 /7 /2019

تغريم بيكه بمليوني يورو

ذكرت مصادر قضائية أن المدافع الدولي السابق الإسباني جيرار بيكيه مطالب بسداد أكثر من 2،1 مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية، بعد تأكيد إدانته بتهمة الاحتيال بحقوق تتعلق بصورته. وبحسب القرار الصادر في 13 أيار الماضي واطلعت عليه وكالة فرانس برس، رفضت المحكمة الوطنية العليا طلب الاستئناف الذي قدّمه لاعب برشلونة ضدّ إدانته عام 2016 من قبل محكمة إدارية بوجوب سداد حوالي 1،5 مليون يورو تفوق قيمتها 600 ألف يورو.



الجمهورية 11 /7/ 2019

سيلفرستون تمدّد عقدها في الفورمولا 1

ستكون حلبة سيلفرستون البريطانية على روزنامة بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 حتى عام 2024 على أقل تقدير، وذلك بعد أن وقعت عقداً جديداً بحسب ما أعلن المنظّمون في مؤتمر صحافي.



الجمهورية 11/ 7 /2019

ريال يعير نجل زيدان

أعار نادي ريال مدريد حارسه الشاب لوكا زيدان، نجل مدربه زين الدين زيدان إلى نادي سانتاندر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في اسبانيا لمدة موسم واحد كما أعلن نادي العاصمة أمس. وبلغ لوكا الحادية والعشرين من عمره، وقد حصل على تكوينه في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد إلى جانب شقيقه إنزو.