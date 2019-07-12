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يواجه لبنان ثلاثة أمور عالقة الأول كيفية معالجة حادثة الجبل وسط إصرار النائب أرسلان على المجلس العدلي فيما الزعيم وليد جنبلاط يقول إن لا وجود لمجلس عدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات، والثاني انعقاد مجلس الوزراء بعد تبريد المواقف في ظل تحرك مكثف لللواء عباس إبراهيم، والثالث إقرار مشروع قانون الموازنة في المجلس النيابي الأسبوع المقبل وولوج مجلس الوزراء باب التعيينات الإدارية ومن خلفه الإصلاحات حرصاً على أموال مؤتمر سيدر.

المنار

اجتماع مطول بين رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب مسبوقاً بدعوة صريحة من الرئيس لتعزيز الاستقرار بالوحدة وحماية الوطن من النار التي اندلعت حوله.

nbn

جهود احتواء حادثة الجبل مستمرة وآخر التطورات المتعلقة بالمعالجات عرضها رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان والوزير صالح الغريب وتزامن اللقاء مع تغريدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأى فيها ألا وجود لمجلس عدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات.

mtv

التوتر على أشده في هرمز بعد محاولة البحرية الإيرانية اعتراض ناقلة نفط بريطانية بحسب بيان بريطاني أيدته أميركا وكذبته إيران.

NTV

جيرت أزمة قبرشمون إلى زيارات من طرفي النزاع تجاه أقطاب سياسية بهدف تجميع الحاصل إذا ما قرر مجلس الوزراء طرح القضية على التصويت، وكل الحب صب في بنشعي حيث الصوت الملك في حال ذهب الوزراء الى إحالة أزمة الجبل الثانية إلى المجلس العدلي علماً أن صلاحية عرض البند على جدول الأعمال تعود إلى رئيس الحكومة لكن الاحتياط واجب.

المستقبل

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري باشر بتفعيل عمل اللجان الوزارية المتخصصة بشأن قضايا وهموم المواطنين، وفي هذا السياق ترأس مساء اجتماعاً مالياً وزارياً للتنسيق قبل بدء مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل بعد أن كان ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية لدراسة ملف الكهرباء ولجنة المقالع والكسارات.

OTV

رئيس الحكومة متريث في انتظار الحل والتيار الوطني الحر جاهز منذ اليوم الأول لكن انعقاد مجلس الوزراء يبدو صعباً قبل التآم الهيئة العامة لمناقشة الموازنة الثلاثاء أقله حتى الآن، مع الإشارة إلى اجتماع تنسيقي يعقد راهناً في السراي الحكومي تحت العنوان المالي.

LBC

صحيح أن لبنان تعاطى ببرودة مع العقوبات الأميركية، لكن ذلك لا يعني أن العقوبات "مزحة" خصوصاً الخشية من أن تكون هذه العقوبات مساراً لا نهاية المطاف ...

الميادين

أكد قائد فوج إطفاء دمشق العميد داوود عميري أنه "تمت السيطرة على الحريق وإخماده وتبريد وتأمين المنطقة المحيطة به"، مشيراً إلى أن "الرياح التي تزامنت مع اندلاع الحريق ساعدت على اتساع دائرة النيران في مساحة واسعة من الأراضي تنتشر فيها الأعشاب الجافة بكثافة في محيط طريق المتحلق الجنوبي من جهة ​مدينة داريا​ بريف دمشق​ غرب العاصمة".

الجزيرة

أعلن جهاز المخابرات العراقي عن "ضبط أجهزة كان تنظيم "داعش" الإرهابي يستعملها لتغطية نشاطاته الإعلامية"، مشيراً إلى "أننا تمكنا من الاستيلاء على 142 جهازاً كان ​تنظيم داعش​ الإرهابي يستعملها كسيرفرات للتغطية الإعلامية الميدانية في شوارع ‫الموصل وتلعفر وباقي مناطق ​محافظة نينوى​".

العربية

أكد رئيس الاستخبارات ​​السعودية​​ الأسبق ​​تركي الفيصل​​ "قوة وجاذبية ​اقتصاد​ السعودية"، مشيراً إلى أن "السعودية تعيش نهضة شاملة وقوية ومتوثبة للمستقبل في جميع المجالات، وهناك فرص رائعة لمشاركة جميع الشركات العالمية في تنفيذ مشاريع السعودية وتعاونها مع نظرائها في البلاد".