لبنان الحر

لفت رئيس حزب "​القوات​ اللبنانية" ​سمير جعجع​ في مؤتمر صحفي إلى أن "​الموازنة​ التي خرجت من ​لجنة المال والموازنة​ في حال مقارنتها مع موازنة 2018 تقريباً نفس الشيء رغم أننا نعيش وضعاً مغايراً"، مشيراً إلى أنه "خلال آخر 6 أو 7 أشهر ركزنا جميعنا على ​الوضع المالي​ ومن هنا انكب وزراء القوات ونوابها على دراسة الموازنة منذ طرحت على ​مجلس الوزراء​ وتبين لنا ان هذه الموازنة تتعاطى مع الأمور وكأن وضع البلد عادي".

صوت لبنان

لفت المكتب السياسي المصغّر لـ"حزب الكتائب اللبنانية"، عقب اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب ​سامي الجميل​، في البيت المركزي في الصيفي، إلى أنّ "ما يحصل اليوم في إطار ​العقوبات الأميركية​ الجديدة ضدّ قيادات في "​حزب الله​"، يتحمّل مسؤوليّته من خرج عن منطق ​الدولة اللبنانية​ وتفرّد بقرار السلم والحرب في لبنان والمنطقة، ووَضع اللبنانيين في موقع الرهينة المعرّضة للتصفية في أيّ لحظة"، مركّزًا على أنّه "مع أخذنا العلم بقساوة العقوبات الأميركية، ندعو إلى مواجهة تداعياتها بالعودة إلى الدولة المكتملة المواصفات".

radio orient

أعلنت رئاسة ​إقليم كردستان​، أنّ "رئيس الوزراء ​سعد الحريري​، قدّم خلال اتصال هاتفي تهانيه لرئيس الإقليم ​نيجيرفان البارزاني​، بمناسبة تسلّمه مهامه، آملًا له النجاح والتوفيق".

وأوضحت في بيان، أنّ "في الاتصال الهاتفي، قدّم الحريري تهانيه أيضاً بمناسبة تشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان إلى البارزاني، وعبّر عن تمنياته للحكومة بالنجاح".

من جهتها، لفتت حكومة إقليم كردستان في بيان، إلى أنّ "الحريري تمنّى أيضاً النجاح لرئيس وزراء الإقليم ​مسرور البارزاني​ والكابينة الجديدة، وأكّد السعي إلى تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان و​لبنان​".

اذاعة النور

دعت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​عناية عز الدين​ ​الحكومة​ إلى "إعداد وتبني استراتيجية شاملة لتنظيم الأسرة وتمكينها"، معتبرة ذلك "شرطاً أساسياً وجوهرياً على طريق التنمية المستدامة الشاملة وعاملاً مساعداً في المعالجات للواقع ​الاقتصاد​ي المالي للبلاد، الذي يقر الجميع بصعوبته وخطورته وانعكاساته على الأسر اللبنانية في حال تعرض للمزيد من الاهتزاز".

صوت المدى

أكدت مصادر "​التيار الوطني الحر"​ أن "الحديث عن ​عقوبات​ قد تطال حلفاء "​حزب الله​" من التيار جرى الحديث عنه سابقاً"، مشيرةً الى أن هذا الأمر تم طي صفحته".

ولفتت المصادر الى أن "العقوبات على النائبين ​محمد رعد​ و​أمين شري​ هي لزوم ما لا يلزم".