"الجمهورية" أوقفت الشرطة في جبل طارق، أمس، قبطان ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي احتجزتها سلطات هذه المنطقة البريطانية الخميس الفائت، إضافة إلى مساعده وهما متهمان بانتهاك العقوبات على سوريا، وفق ما أعلنت الشرطة.

حذر الحرس الثوري الإيراني أمس، من أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستندمان بشدة على احتجاز ناقلة النفط.

اتهم الناطق باسم الحكومة البريطانية أمس سفناً إيرانية بأنها حاولت أمس، منع مرور ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، في حين سارعت إيران إلى نفي حدوث أي مواجهة مع سفينة بريطانية.

قالت الخارجية الروسية إنه لا ينبغي تصعيد الموقف لأنه دون ذلك يتطور وفقاً لسيناريو درامي، وأشارت إلى ارتفاع الحدة في الخطاب وفي الإجراءات، وقالت زاخاروفا "نحن نتفهم تماماً عدم الجدوى من هذا النوع من النهج والعواقب التي قد تؤدي إليه".

قال مصدر أمني بريطاني إن بلاده لا تنوي تخصيص مرافقة أمنية لكل سفينة تجارية بريطانية تمر عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى محاولة 3 سفن إيرانية اعتراض مسار ناقلة بريطانية.

اعتبرت القيادة المركزية الأميركية أن حرية الملاحة تتطلب حلاً دولياً.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف إن إيران مستعدة لمواجهة تهديد الولايات المتحدة إلى أبعد حدود وإن إيران دولة قوية ولديها كل الجاهزية.

قال نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي إن أميركا وبريطانيا ستندمان على احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية، وقال إن الأعداء لو أجروا حسابات بسيطة لما أقدموا على مثل هذا الإجراء الساذج للغاية ويندمون عليه كثيراً.

أعلن نائب الأمين العام للأمم أن أي نزاع سيؤدي إلى كارثة داعياً جميع الأطراف إلى الابتعاد عن التصعيد.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية بحرية أن بريطانيا ستحمي خطوط الملاحة، لكن لا توجد بعد سياسة رسمية تنص على مرافقة جميع سفن بريطانيا عبر المنطقة.

وأضافت أن السفينة الحربية مونتروز كانت في المنطقة لضمان المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا عند الضرورة.

"الشرق الأوسط" جدّدت باريس خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في الإليزيه، تأكيد تمسكها بوحدة العراق وسيادته، في بيان الرئاسة الفرنسية. وأشار إلى التقدم الحاصل في الحوار المفتوح بين بغداد وإربيل، وإلى استمرارها في توفير الدعم للإقليم كما لسائر العراق في الحرب على الإرهاب وتوفير المساعدات الإنسانية والسير بالمشاريع التي تؤمن الاستقرار.

"الجمهورية" أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أنه قتل خمسة إرهابيين في مواجهات وقعت على الحدود الغربية مع العراق.

"أعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أنها ستبدأ بعد غد (الأحد) حملة موسعة لترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الولايات المتحدة.

كشف استطلاع للرأي نشر الأربعاء أن أغلبية من جنود أميركيين سابقين يرون أن الحربين في أفغانستان والعراق ما كانتا تستحقان عناء خوضهما.

"الشرق الأوسط" عبرت السعودية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عقدت في فينيا، عن أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال.