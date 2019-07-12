الشرق الأوسط" تسببت المعارك التي اندلعت في شمال غربي سوريا بمقتل 46 عنصراً من الجيش السوري و36 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة على رأسها هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً".

"الشرق الأوسط" قتل مدني على الأقل جراء غارات روسية على بلدة اللطامنة في ريف حماه الشمالي الغربي، كما قتل 13 شخصاً غالبيتهم مدنيون أمس الخميس، في تفجير سيارة مفخخة قرب حاجز لفصائل سورية موالية لأنقرة عند مدخل عفرين شمال سوريا.

"الجمهورية" وافق البرلمان المصري بغالبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية على تمديد حال الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد.

"الشرق الأوسط" أشاد رئيس البرلمان الجزائري الجديد سليمان شنين بالجيش وقيادته التي ترافق الحراك الشعبي وتسعى لتحقيق مطالبه. وأكد شنين أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، داعياً جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى الإسهام في هذا المسعى في ظل احترام النصوص الدستورية.

"الشرق الأوسط" قاطع المحامون الجزائريون أمس جلسات المحاكمات احتجاجاً على سجن معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الشعبي، مطالبين بإطلاق سراح عشرات المتظاهرين الذين اعتقلتهم الشرطة.

"اللواء" أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس، إحباط محاولة انقلاب قام بها عدد من الضباط تم اعتقالهم وبوشر التحقيق معهم.

"الشرق الأوسط" أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تحقيق قواته تقدماً في معارك طرابلس، فيما قتل ثلاثة أشخاص على الأقل إثر انفجار سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير في مدينة بنغازي.

"الجمهورية" رأى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن صفقة القرن انتهت وستفشل، كما فشلت ورشة المنامة، التي أثبتت للعالم بأن الفلسطيني رقم صعب لا يمكن تجاوزه أو الاستخفاف بمصالحه أو حقوقه الوطنية المشروعة.