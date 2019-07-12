الأخبار/ علي حيدر

قال إنّه بعد 13 عاماً على حرب عام 2006 التي هدفت إلى سحق حزب الله وإقامة شرق أوسط جديد، عقد رئيس أركان جيش العدو أفيف كوخافي، جلسة لهيئة أركان الجيش في 16/1/2019، عرض فيها "غرافيكس" تشير إلى "عملية تحوّل خطيرة" يمرّ بها حزب الله، وإذا كان الجيش الإسرائيلي يتمتع بالجاهزية لخوض معركة برية. وأضاف أنّ إسرائيل تشهد سجالاً متواصلاً حول قدرة سلاح البر على الحسم في حال اقتحام الأراضي اللبنانية، واللافت أن من يعارضون هذا الخيار، يقرّون مباشرة بأن حزب الله قادر من خلال الاعتماد على مقاتليه على مواجهة سلاح المدرعات الإسرائيلي. وأوضح قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق اللواء أمير إيشل، خلال مؤتمر هرتسيليا قبل أيام، أن المقاتل بات يقوم بما كانت تقوم به الدبابة في السابق. ولفت إلى أنّه حتى لو توغلت فرقة عسكرية إلى عمق الأراضي اللبنانية، فإنها عندما ستصل إلى منطقة الاحتكاك سيخرج إليها مقاتلو حزب الله.

البناء/ وفيق إبراهيم

قال إنّ الأميركيين من خلال العقوبات التي فرضوها على لبنان يبعثون برسالة صريحة بأنّهم لا يريدون حلاً داخلياً للتوتر اللبناني الحالي، ويتّجهون إلى إشعاله بحريق كبير من بوابة المحكمة الدولية الخاصة به. إذاً أصبح لبنان ساحة صراع كبير يريد فيه الأميركيون تدمير المعادلة السياسية الحالية التي تمكّن حزب الله من التجذر فيها، لذلك يدرك الحزب أنّ العقوبات الأميركية التي تستهدف نوابه في المجلس ومسؤوليه الأمنيين، هي حرب على الاستقرار اللبناني لأنّها تشجع الضعفاء في السياسة والحرب على العبث بأمن البلاد، والهدف من هذا كلّه هو تفجير الشارع اللبناني لعرقلة الحزب داخلياً وإقليمياً.

الجمهورية/ طوني عيسى

كشف عن أن المسؤولين في الدولة اللبنانية تبلغوا التحذيرات الأميركية من مغبة استمرار الدمج بين نهج "حزب الله" والنهج الرسمي خصوصاً بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ولفت إلى أن الوفود اللبنانية التي زارت واشنطن تبلغت حرص الأخيرة على استقرار لبنان السياسي والأمني والمالي وأنها لن تسحب يدها من دعم الجيش ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، لكنها أيضاً لن تسمح بأن تقوم الدولة وهذا القطاع بخرق القطاع المصرفي الأميركي وتسميمه بأموال "حزب الله"، بل على الحكومة اللبنانية أن تجد الطريقة المناسبة لوقف هذا الخرق، وإلا فإنهم سيتعاطون مع لبنان كله وكأنه "حزب الله".

الديار/ فؤاد أبو زيد

قال إنّ أخباراً راجت مؤخراً، أن هناك حلفاً ثلاثياً في طريقه للتشكّل، يضمّ تيار المستقبل، حزب القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي، حتى الآن لم يؤكد أحد أو ينفي صحة هذا الخبر، بل هناك كلام عن تعاون بين هذه الأحزاب، وليس تحالفاً، خصوصاً أنّ الرئيس الحريري ما زال متمسكاً بالتسوية الرئاسية، على الرغم من اهتزازها في أكثر من مرّة، لأنه لا يعرف بعد كيف ستكون عليه الأوضاع في لبنان، بعد التحذير الصادر عن مصدر أميركي للمسؤولين اللبنانيين بوجوب عدم التعاون مع الذين اتخذت بحقهم عقوبات، بما يعني وجوب عزلهم، أو يتعرّضون بدورهم إلى عقوبات مماثلة، وعندها جميع الخيارات ستكون صعبة في أي اتجاه كانت.

اللواء/ منال زعيتر

تناولت موضوع العقوبات الأميركية على نواب لبنانيين منتخبين من الشعب ووصفتها بـ"غير العبثية" والتي تمهد وفقاً لمصادر دبلوماسية غربية وأخرى سياسية لبنانية إلى توسيع بيكار العقوبات لتشمل شخصيات سياسية حليفة لحزب الله. وقالت إنّه إذا لم تتعاون الحكومة والمجلس النيابي مع أميركا فإنّ العقوبات سوف تطال كل حلفاء حزب الله في المجلس النيابي والحكومة ورجال الأعمال بلا استثناء. وتحدثت عن مقايضة تريدها أميركا في مسألة العقوبات تتعلق بفرض توطين الفلسطينيين. وإضافة بأنّ الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها سعد الحريري مطالبة، بحسب مصادر الحزب، بموقف واضح من التصرف الأميركي، وهنا لا يحتمل الأمر أي رمادية في التعامل لأنّ التهاون الرسمي سوف يفتح المجال أمام أميركا لتوسيع بيكار العقوبات وإيجاد شرخ بين مكونات الحكومة ومجلس النواب.

اللواء/ رلى موفّق

قالت إنّها ليست المرّة الأولى التي يتم فيها إدراج قيادات سياسية في "حزب الله" على قوائم العقوبات، ما يطرح سؤالاً عما إذا كان القرار الأميركي الأخير يحمل جديداً. والجديد هو أنّها المرة الأولى التي تطال فيها العقوبات ممثلين لـ "الحزب" داخل النظام السياسي اللبناني، من هنا يجب مسارعة أركان لبنان الرسمي إلى إصدار مواقف أسف وإدانة، واعتبار أن هناك منحى جديداً في هذه العقوبات.

الشرق / يحيى جابر

تناول موضوع العقوبات الأميركية على لبنان وقال إنّه متخوّف من أن يكون المشهد السياسي الداخلي المتوتر في لبنان يجعله ينوء تحت ديون وأعباء تحفر في حاضره ومستقبله، وما يرافقه من انقسامات وصراعات تجاوزت حق الاختلاف في الرأي، قد فتح الباب من جديد أمام الصراعات الخارجية على الأرض اللبنانية. وأبدى قلقه من تداعيات الخلاف الأميركي-الإيراني على لبنان. وقال إنّ التاريخ يؤكد أنّ هذا البلد مستهدف من "إسرائيل" ومن يقف إلى جانبها ويساندها ويدافع عنها.