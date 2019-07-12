The Washington Post

تسجيل سرّي يطرح تساؤلات حول العلاقات بين اليمين الإيطالي المتطرّف وروسيا

خلال صعوده السريع ليصبح أحد أقوى السياسيين في أوروبا الغربية، أوضح الزعيم اليميني المتطرف الإيطالي ماتيو سالفيني أنه صديق مقرّب من روسيا. ووصف سالفيني العقوبات ضد موسكو بـ"الجنونية" كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "أحد أفضل رجال الدولة" في العالم.

لكن علاقات حزب سالفيني بروسيا أصبحت بعد هذا الأسبوع خاضعة للتدقيق والتساؤلات مجدداً بعد تسريب تسجيل من أحد فنادق موسكو حيث بدا أن أحد حلفاء سالفيني المقرّبين يناقش كيفية تحويل الأموال الروسية إلى خزائن الحزب اليميني المتطرف في إيطاليا.

في المقابل، لم يظهر أي دليل يشير إلى أن هذه الصفقة قد تمت بالفعل أو أن سالفيني كان متورطاً بشكل مباشر لكن التسجيل الصوتي، الذي نشرته BuzzFeed ، أثار تساؤلات حول ما إذا كان الحزب قد انتهك القوانين السياسية الإيطالية - وحول المدى التنسيق والتعاون القائم بين روسيا وأحد أهم الأحزاب الإيطالية حالياً.

The Washington Post

مرشح ترامب لرئاسة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي يقول إنه لن يشعر بالترهيب بشكل يدفعه إلى اتخاذ قرارات غبية

وعد مرشح الرئيس ترامب لرئاسة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي النواب الأميركيين يوم الخميس بأنه، في حالة تأكيد تعيينه، لن يرضخ لترهيب البيت الأبيض عند تقديم المشورة في شؤون الأمن القومي.

ومَثَل الجنرال مارك ميلي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس أركان الجيش، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في وقت تحرّك فيه ترامب لإقناع البنتاغون بخططه الخاصة ببناء الجدار الحدودي، وقد أثارت احتفالات عيد الاستقلال وغيرها من المبادرات مخاوف بشأن التقليد السائد في الولايات المتحدة والذي يقضي بعدم انحياز الجيش إلى أي من الحزبين.

وفي حال المصادقة على تعيينه سيحل ميلي مكان الجنرال جوزيف دانفورد جونيور كرئيس لهيئة الأركان المشتركة في الخريف.

وسأل السيناتور أنغوس كينغ الجنرال ميلي عما إذا كان سيتحدى الرئيس، الذي شكك منذ بداية ولايته في التحالفات الدفاعية المستمرة منذ عقود من الزمن وتبنى مواقف تسببت بحالة من عدم الارتياح في صفوف جنرالات الصف الأول في الولايات المتحدة.

The New York Times

المملكة المتحدة تقول إن إيران حاولت إعاقة عبور ناقلة نفط إيرانية في الخليج الفارسي

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن ثلاثة سفن إيرانية حاولت لفترة قصيرة منع عبور ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز في أحدث مؤشر يدل على أن طهران تسعى إلى الاستفادة من أية فرصة محتملة يمكنها استغلالها في مواجهتها المتصاعدة مع الغرب.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن الناقلة البريطانية "هيريتديج" كانت تحت حراسة سفينة حربية من طراز "مونتروز" وبعد مواجهة قصيرة ومن دون تبادل إطلاق النار، امتثلت السفن الإيرانية الثلاثة لتحذيرات شفهية بالانسحاب.

وأضاف البيان "نحن قلقون من هذا التصرّف ونواصل حث السلطات الإيرانية على وقف التصعيد في المنطقة".

وجاءت المواجهة الأخيرة بعد أقل من شهر على إسقاط الجيش الإيراني طائرة استطلاع أميركية من دون طيار ما جعل الولايات المتحدة على تقترب من شن هجوم صاروخي انتقامي، أجهضه الرئيس ترامب قبل لحظات فقط من تنفيذه.