الوكالة الوطنية للإعلام

الوفاء للمقاومة: حادثة قبرشمون أبلغ شاهد على اهتزاز الحياة السياسية والقرار الأميركي ضد نواب الحزب لن يغير شيئاً في قناعتنا

عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم(أمس) برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

وعرضت الكتلة، بحسب بيان أصدرته، "للأحداث والمعضلات التي تطل برأسها بين الحين والآخر لتطعن السلم الأهلي والاستقرار في لبنان وتمثل خروجاً عملياً عن الالتزام بالقانون وإشغالاً للدولة وللمجتمع بالشأن الأمني على حساب الشؤون الاقتصادية والإدارية والتنموية الأخرى إضافة إلى الشأن السياسي وما يتعرض له من إرباك. ولعل حادثة قبرشمون وتداعياتها المحزنة هي أبلغ شاهد على الاهتزاز الذي يصيب الحياة السياسية في البلاد جراء الاحتكام لغير القانون في معالجة التباينات والاختلافات.

أضافت: "إن التصالح شأن داخلي في صلب تقاليد اللبنانيين وممارساتهم الحياتية وهو أمر نحبذه دائماً ونشجع عليه، ونشد على أيدي من يسعى إليه بين الأطراف المتنازعين. وكلما استند التصالح إلى القواعد القانونية كلها كان أثبت وأقوى وأدوم، وإننا إذ نشارك أهل الخير اهتمامهم وجهودهم، فإننا نأمل التوصل في إطار القانون إلى حل تصالحي يعزز الالتزام بالسلم الأهلي وبأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني".

وكالة الأناضول

الدفاع الصينية تعرب عن استيائها من بيع واشنطن السلاح لتايوان

قالت وزارة الدفاع الصينية، إن بكين ستعارض بحزم بيع الولايات المتحدة الأميركية السلاح لتايوان، وإنها مستاءة من الصفقة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الصينية فو تشيان في بيان، أن تايوان جزء لا يتجزأ عن الصين، وأن واشنطن ببيعها الأسلحة إلى تايوان، تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة.

واتهم تشيان الولايات المتحدة الأميركية بالتدخل في الشؤون الداخلية للصين، وإلحاق الضرر بسيادتها ومصالحها الأمنية.

وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة الأميركية بتصرفاتها الخاطئة، تزج بالعلاقات العسكرية القائمة بين بكين وواشنطن في مأزق خطير، وتهدد الأمن والسلام في تايوان".

ودعا متحدث وزارة الدفاع الصينية، الولايات المتحدة إلى التراجع فوراً عن بيع الأسلحة لتايوان، وقطع علاقاتها العسكرية مع تايوان.

والثلاثاء، صادقت وزارة الخارجية الأميركية، على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار.

وبناء على مصادقة الخارجية الأميركية، بات بإمكان تايوان شراء 108 دبابة أميركية من طراز "M1A2T" و250 صاروخ ستينغر المضاد للطائرات.

وكالة فرنس برس

استقالة سفير بريطانيا في واشنطن بعد الجدل حول انتقادات وجهها لترامب

قدم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش استقالته الأربعاء بعد الجدل الذي أثير مع الرئيس الأميركي إثر نشر مذكرات دبلوماسية مسربة وجه فيها انتقادات لاذعة لدونالد ترامب.

وكتب السفير البريطاني في رسالة استقالته "منذ تسريب الوثائق الرسمية القادمة من هذه السفارة، أطلقت تكهنات حول منصبي ومدة ولايتي كسفير"، موضحاً أن "الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة لي ان أواصل دوري كما أرغب".

وكان ترامب أكد بعد التسريبات أنه لن يجري "أي اتصال" مع السفير كيم داروش. وكتب الدبلوماسي "أعتقد أنه في الظروف الراهنة، المسار الواجب اتباعه هو إفساح المجال أمام تعيين سفير جديد".

وعبرت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي التي انتقدها ترامب بحدة بعد تأييدها لسفير بلادها، عن أسفها لقرار الدبلوماسي.

وكالة أنباء شينخوا

رئيس الحكومة التونسية يُشيد بدعم الصين لبلاده

أشاد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الصين لبلاده، وذلك خلال اجتماعه اليوم (الثلاثاء)، بقصر الحكومة بالقصبة، مع سفير الصين لدى تونس وانغ ون بين.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم خلال هذا الاجتماع تطور العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين تونس وجمهورية الصين الشعبية.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الحكومة التونسية عن أمله في أن تعزز الصين مشاركتها في البناء الاقتصادي في تونس، لافتاً في هذا السياق إلى أن العلاقات التونسية - الصينية شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة.

كما أعرب أيضاً عن أمله في أن تواصل الصين مساهماتها في تنفيذ المشاريع الكبيرة، مثل تشييد الطرق السريعة، ومد السكك الحديدية وبناء الجسور وغيرها من مشاريع البنى التحتية الأساسية لتطوير المناطق الاقتصادية في تونس.

وأكد أن تونس ستعمل على تسهيل تنفيذ مشاريع التعاون مع الصين التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية التي تتطور باستمرار.

يشار إلى أن تونس والصين وقعتا في يوليو 2018 ، مذكرة تفاهم بشأن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين في العام 2013 بهدف حشد جهود العالم لإطلاق طريق جديد نحو تقاسم التنمية والازدهار.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

دبلوماسي إيراني: لو أرادت إيران احتجاز الناقلة البريطانية لن تمنعها أميركا

قال الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن "الناقلة البريطانية توجست من أن تقدم البحرية الإيرانية على احتجازها فاستنجدت ببارجة حربية دون أن تكون إيران قد أقدمت على أية خطوة تجاهها".

وأضاف في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "لو أرادت إيران احتجازها لم تكن أية بارجة بريطانية أو أميركية تمنعها من ذلك".

وأكد أفقهي أنه "لا يوجد بعد قرار بمثل هذه الإجراءات ولم يتم إبلاغ البحرية في الجيش الإيراني للرد على احتجاز الناقلة الإيرانية بالمثل ويتم بحث الأمر حالياً عبر القنوات الدبلوماسية".