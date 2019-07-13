TL

وإذا كان من دعوة لمجلس الوزراء إلى الانعقاد، فإن الانعقاد يكون الإثنين عشية جلسات المجلس النيابي التي تتواصل ثلاثة أيام، في مناقشات لمشروع قانون الموازنة بنداً بنداً وسط تشديد الحكومة على الأرقام وتركيز لجنة المال النيابية على التعديلات.

المنار

إنه الثاني عشر من تموز، تاريخ عملية الوعد الصادق، المؤسسة لنصر استراتيجي تجهد لاستكشافه السنون. إطلالة عبر قناة المنار التي طالما تشرفت برفع شارات النصر إلى المشاهدين، وأسمعت صوت السيد ورددت رجع صداه عند العدو والصديق.

nbn

ثلاثة عشر عاماً على عدوان تموز، والعدو الإسرائيلي يحاول أن يستمر في نهجه، عبر محاولاته سلب لبنان حقوقه في البر والبحر والنفط والغاز، لكن المقاومة تشكل قوة ردع كما أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد أنها أيضاً عامل مساعد في المعركة السياسية التي يخوضها لبنان على محور تثبيت الحدود والحقوق السيادية في البر والبحر، محذراً من نية إسرائيلية لخلق مزارع شبعا جديدة هذه المرة في البحر وشدد على أن الموقف اللبناني هو هو.

mtv

رئيس الحكومة زار القصر الجمهوري للمرة الأولى منذ انعقاد المجلس الأعلى للدفاع بعد حادثة قبرشمون، المعلومات تؤكد أن تقدماً يسجّل على صعيد المفاوضات، وإن نهاية الأسبوع المقبل قد تشهد نهاية الإشكال السياسي والحكومي.

NTV

زار رئيس الحكومة سعد الحريري قصر بعبدا اليوم وخرج منها " براحة البال "، مستثمراً في إيجابيات التوافق بين الرؤساء الثلاثة على تسوية أزمة الجبل، وإعطاء الاقتصاد أولوية في المعالجات المقبلة. وجزم الحريري بأن الصراخ السياسي، لن يؤدي إلى نتيجة وأن الجلسات " حتصير حتصير " فالأمور إيجابية" واللواء عباس إبراهيم يعمل " من كل قلبو".

المستقبل

مسار اللقاءات والاتصالات المتصلة بأحداث قبرشمون تعددت، وتأكيدات على أن الحل بات مسألة أيام. وفي تتويج للحراك السياسي الذي شهدته البلاد اليوم، لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في قصر بعبدا. الرئيس الحريري لفت إلى أن اللقاء تناول موضوع الموازنة والتهدئة لما حصل في الجبل، آملاً في الوصول إلى التوافق خلال أيام .

OTV

في وقت لا يزال الطرح الممرحل والمتكامل الذي يعمل عليه يتقدم، وهو ما دفع بالحريري إلى الكلام من بعبدا عن جو إيجابي، كما أن وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب تحدث للـ OTV في أول مقابلة تلفزيونية شاملة بعد أحداث قبرشمون، عن حل جدي يعمل عليه ليتبلور قريباً، ما يسمح بعودة الحكومة إلى العمل.

LBC

مؤشر الإيجابية يمكن صرفه في اتجاهين: الإتجاه الأول، الجلسة النيابية لمناقشة وإقرار الموازنة العامة لعام 2019، في ثلاثيتها : الثلاثاء والأربعاء والخميس، والإتجاه الثاني جلسة مجلس الوزراء التي مرَّ أسبوعان من دون عقدها .

الميادين

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بـ"شدة" الغارات الجوّية التي "تستهدف مدنيين في شمال غرب ​سوريا" والتي طالت خصوصًا "منشآت طبّية وعاملين طبيين". وأكد غوتيريس في بيان أنّ "العديد من تلك المنشآت تعرّض للقصف الأربعاء، بينها مستشفى في معرّة النعمان الذي يعد أحد أكبر المؤسّسات الطبّية في المنطقة، وكان تمّ إعطاء إحداثيّاته إلى الأفرقاء المتحاربين". مشدداً على أنّ من "يرتكب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسب".

الجزيرة

علق ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على انتهاء زيارته للولايات المتحدة الأميركية، لافتاً في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "اختتمنا اليوم زيارة إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​، سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في ​واشنطن​". وأكد أن "هذه الزيارة شكلت حدثاً هاماً في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا".

العربية

أعلن وزير الدفاع الإيراني ​أمير حاتمي،​ أن "ايران ستواجه المعتدين على أرضها برد محكم سيجعلهم يندمون".