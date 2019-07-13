لبنان الحر

كرّر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أمام زواره أمس، وصف العقوبات الأميركية الأخيرة، بأنّها "إعتداء على مجلس النواب". ورد على سؤال حول توقيتها، واعتبر أن "هذه العقوبات مشبوهة وتصدر في توقيت مشبوه".

صوت لبنان

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​، على أنه "يجب أن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ونأمل بحكمة الرؤساء الثلاثة في الوصول إلى حل، وأن تصل الأمور إلى خواتيم سعيدة"، مؤكداً أن "رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري حريص كل الحرص على مناقشة ​الموازنة​ بالشكل القانوني الصحيح".

radio orient

استبعد سفير لبنان السابق في واشنطن ​رياض طبارة،​ أن تكون للعقوبات​ الأميركية الجديدة على "​حزب الله​" أي انعكاسات خطيرة على لبنان، متوقعاً حصول تفاهم ما، كما حصل عندما فُرِضت عقوبات سابقة، فـ"الحزب موجود في الحكومة و​مجلس النواب​، وعندما فرض الأميركيون سابقاً بعض العقوبات عليه حصل تفاهم بينهم وبين السلطات المختصة في لبنان، خصوصاً عندما تناولت هذه العقوبات ​الوضع المالي​ و​القطاع المصرفي​، والجميع يذكر الوفود اللبنانية التي زارت واشنطن في وقت سابق من هذه السنة ومن العام الماضي".

اذاعة النور

رد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إبراهيم كنعان،​ على رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن "إخضاع كل المؤسسات العامة والهيئات التي تدير مالاً عاماً على مختلف أنواعها للرقابة والغاء الموازنات الملحقة، وتحويل وفرها مباشرة للخزينة وإلغاء إجازات الاستدانة التي راكمت الدين ودخول ​المحميات​، وخفض ​العجز​ هي جزء من إصلاحات خرجت بها ​الموازنة​ من ​لجنة المال​".

صوت المدى

أكد رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال إرسلان،​ في حديث صحفي أنه مستعدٌ لإبداء المرونة، إنما تحت سقف إحالة جريمة ​قبرشمون​ إلى ​المجلس العدلي​، مشدداً على أن "مسألةُ الإحالة خطٌّ أحمر، والتراجعُ عنها غيرُ وارد بالنسبة إليّ. هذا أمر ليس قابلاً للتفاوض.. يا لطيف، مش ممكن".