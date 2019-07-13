قال وزير التعاون وعضو الكنيست الأمني تساحي إن مواجهة عسكرية واسعة بين إسرائيل وإيران محتملة جداً والاحتمال أن تكون ضدها أو ضد أذرعها خلال العامين المقبلين أكبر من عدم حصولها، وقال إنها ليست مسألة حل... وإنما مسألة متى، ورأى أن هناك عشرة آلاف مقاتل في سوريا يخضعون لأمرة الحرس الثوري، وإن احتلال سوريا شق الطريق لتطويق إسرائيل في ثلاث جبهات الجهاد الاسلامي في غزة – حزب الله في لبنان.

قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثروا على مواد مشعة في مبني في طهران، وهو الموقع نفسه الذي تحدث عنه نتنياهو في خطابه بالأمم المتحدة عام 2018، وذكر الموقع أن أربعة مسوؤلين إسرائيليين يعملون بالموقع بإستنتاجات الوكالة الدولية.

نقلت شبكة "نيوز 24" الإسرائيلية عن غرينبلات، أنه لم يحدد بعد اذا كانت الإدارة الأميركية ستكشف عن خطة السلام (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائلية أو بعدها، واعتبر أن الصفقة ستكون واقعية، ويمكن أن تنهي النزاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وهي لا تتعامل مع حل الدولتين، وقال نحن لا نقدم أي ضمانات ولا نتسطيع دفع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات.