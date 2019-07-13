تسلمت تركيا أمس، أول شحنة من منظومة صواريخ أس- 400 الروسية على رغم تحذيرات واشنطن، معرضة بذلك نفسها لعقوبات أميركية.

أعلن المتحدث باسم المجمع العسكري الروسي أمس، أن أنظمة الدفاع الصارويخية أس- 400 الروسية التي تم توريدها وتسليمها إلى تركيا ستباشر العمل بعد تجميعها بالكامل.

"الشرق الأوسط" نقلت صحيفة أميركية عن مصادر عسكرية كبيرة أن الولايات المتحدة تعمل على فرض عقوبات قاسية على تركيا في وقت قريب جداً بعد تسلمها منظومة أس 400.

"الجمهورية" أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية بارلي، أمس أن الصواريخ التي عثر عليها داخل قاعدة تابعة "لـ الجيش الوطني الليبي" في مدينة غريان جنوب طربلس "لم تكن بين أيد ليبية".

أعلنت بريطانيا، أنها ستعزز مؤقتاً انتشارها العسكري في الخليج عبر تقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في المنطقة. وتأتي ذلك بعد أسبوع من احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق بتهمة حملها شحنة نفط إلى سوريا.

"الجمهورية" وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهديداً مباشراً إلى إيران وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج بعد اتهام بريطانيا السلطات الإيرانية بمحاولة اعتراض ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة. وقال ترامب من الأفضل لإيران أن تكون حذرة، أنهم يدخلون أرضاً خطيرة جداً.

"النهار" كشف مصدران مطلعتان، إن الادارة الأميركية قررت ألا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الوقت الحاضر، وذلك في علامة على أن واشنطن ربما تركت الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية.

"الشرق الأوسط" أعلن وزير العمل الأميركي الكسندر أكوستا، استقالته من منصبه، على خلفية دفاعه عن ممول كبير في تهم أخلاقية.

"الشرق الأوسط" أعلنت شرطة جبل طارق أمس، أنها أوقفت اثنين من أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة.

"الشرق الأوسط" أكد وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت، أن لندن تريد تجنب أي تصعيد غير مقصود مع إيران. أعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن محادثات تجري مع الولايات المتحدة من أجل بناء قوة عسكرية في الخليج لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الملاحة.

"الجمهورية" كشف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الاوسط، جيسون غرينبلات، إن الإدارة الأميركية يمكن أن تنشر الجزء السياسي من صفقة القرن قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول المقبل.

"الشرق الأوسط" قتل وأصيب ما لا يقل عن عشرين شخصاً في حفل زفاف شرق أفغانستان، وذلك في تفجير انتحاري.