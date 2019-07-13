ذكرت الرئاسة السورية في بيان أصدرته، أنّ الرئيس الروسي بشار الأسد، إِتفق مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف، على مواصلة عمل البلدين لدفع عملية السلام السورية ومنع محاولات عرقلتها.

أكّد نائب وزير الخارجية الروسية غروشكو أمس، أن عملية التسوية السياسية في سوريا يجب أن تضم سحب القوات الأجنبية المتواجدة في هذه الدولة بشكل غير قانوني.

"الجمهورية" قتل 13 مدنياً على الأقل أمس، ثلاثة منهم في مدينة إدلب، جرّاء غارات نفّذتها قوات النظام على شمال غرب سوريا.

"الجمهورية" أفادت وكالة الأناضول أمس، بأنّ الجيش التركي أرسل تعزيزات جديدة إلى قواته المنتشرة عند الحدود مع سوريا.

"الشرق الأوسط" شهدت أنقرة على مدى يومين مباحثات تركية-روسية، حول الملف السوري تضمّنت التطورات في إدلب، والعملية السياسية ومسار أستانة، وتشكيل اللجنة الدستورية.

"الجمهورية" أكّد مركز المصالحة الروسي أنّ هجوماً بالطائرات المسيرة وقع أمس، على قاعدة حميميم الروسية وذلك باستخدام مركبات جوية من دون طيار من أراضي منطقة خفض التصعيد في أدلب.

"الجمهورية" أعلن مندوب روسيا لدى منظمة الكسندر شولفين، أنّ المسلحين يحضرون لاستفزاز جديد باستعمال الكيماوي في محافظة إدلب.

"الجمهورية" أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنّه شنّ ضربات بالصواريخ والمدفعية ضد مراكز التنظيمات الإرهابية الموجودة على حدود إقليم كردستان العراق، وعرض عدداً من الصور حول العملية.

"الجمهورية" نفّذت القوات الجوية التركية أمس، غارات جوية جديدة على شمال العراق أسفرت عن سقوط 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني.