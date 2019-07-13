النهار/ مجد بو مجاهد

كتب عن حركة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وعن مكانته على الطاولة السياسية اللبنانية.

وقال أن بكركي راضية عن فرنجية وأن حركة لافتة في الزيارات التي يقوم بها بهدوء ومن دون عجقة ومواكب سيارة، متسائلاً عمّا إذا كان فرنجية بدّل لباسه استعداداً لمعركة الرئاسة؟

الأخبار/ ايلي الفرزلي

قال إن أزمة الحسابات المالية مستمرة. لا مخارج تقي من تصاعد التوتر على خلفية عدم تدقيق ديوان المحاسبة لقطوعات الحسابات جميعها (1993 - 2017)، وبالتالي عدم إحالتها من قبل الحكومة على مجلس النواب. وإذا كانت الموازنة مطلوبة اليوم قبل الغد، فإن ذلك لن يكون ثمنه الموافقة على إحالة حسابات مجتزأة إلى مجلس النواب، كما يؤكد الوزير منصور بطيش. ما العمل؟ لا أحد يملك الجواب، لكن بدأت تُسمع أصوات تدعو إلى "أبغض الحلال"، أي إعطاء الحكومة مهلة جديدة وأخيرة لتقديم قطوع الحسابات.

الأخبار/ نقولا ناصيف

رأى أن الخوض في إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، أتاح التحدث عن فريقين كبيرين في الحكومة على طرفي نقيض بإزاء مسألة أضحت مثار إنقسام جدي. أضف أن رئيس الحكومة يبحث عن مخرج يجنّبه التصويت على قرار كهذا في مجلس الوزراء. مع ذلك، فإن المطلعين على مبادرة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، يشيرون إلى أن الإحالة على المجلس العدلي حتمية، وفي صلبها.

البناء/ الوزير الاسبق عدنان منصور

قال إن العقوبات الأميركية ما كانت لتُفرض على لبنان لولا معرفة واشنطن أنّ المقاومة في لبنان تشكل عقبة رئيسة في وجه سياساتها الرامية إلى ترويض لبنان، وضمّه إلى معسكر التطبيع مع إسرائيل، وحمله على الإذعان لسلام الأمر الواقع الذي ترسمه واشنطن وحلفاؤها في المنطقة. والعقوبات التي فُرضت بحق نوابٍ من نواب الأمة تشكل انتهاكاً سافراً لسيادة لبنان واعتداءً صارخاً على الحياة الديمقراطية فيه، وعلى كرامة اللبنانيين بكلّ أطيافهم. ورأى أنّ الموقف اللبناني يجب أن يُحصّن ويكون واحداً موحداً لا غبار عليه، يعبِّر عن مصلحة وطن ومستقبل شعبه، وعن مسؤوليةٍ وطنيةٍ عالية قبل كلّ شيء، دون الدخول في متاهات الأخذ والردّ، وتبادل الاتهامات والسجالات العقيمة، وتحميل قرارات العقوبات لجهةٍ ما وتضييع البوصلة.

الديار/ بولا مراد

نقلت عن مصادر سياسية تعمل على خطّ الاتصالات منذ وقوع حادثة الجبل الأليمة، أن مطلب إحالة جريمة قبر شمون التي أودت بحياة اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب على المجلس العدلي، دونها معوقات سياسية وقانونية. وقالت: المعضلة الأكثر تعقيداً بالنسبة للجريمة، تكمن في بعدها السياسي وفق تعبير المصادر نفسها، التي تجد فيها "تصفية حسابات سياسية مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ومحاولة لتحجيم دوره في الجبل وهذا ما يستحيل تمريره، لكن جنبلاط يتعاطى مع هذه العوامل من موقع القوّة وليس الضعف، ويجد نفسه محمياً بغطاء داخلي من حلفائه أكثر من أي وقتٍ مضى، وموضع اهتمام دولي بدليل زيارة عدد من سفراء دول القرار إلى كليمنصو وتلقفه إشارات أميركية داعمة لموقفه ودوره.

الديار/ ناجي س. البستاني

قال: إنّ حلقة جديدة من حلقات المُواجهة الغربيّة مع "حزب الله" باتت قريبة جدًا، وهي تتمثّل بُقرب صُدور حكم المحكمة الدَوليّة في قضيّة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق الشيخ رفيق الحريري، مع توقّع ضمّ جرائم اغتيال مُماثلة إلى الملفّ نفسه. ونقل عن مصدر قضائي توقعه أن تصدر المحكمة الدَولية حُكمها النهائي في قضيّة إغتيال الشيخ رفيق الحريري في تشرين الأوّل المُقبل، علمًا أنّ أيّ تأخير مُحتمل لن يتجاوز بضعة أسابيع على أبعد تقدير، لكنه قال إن هذا القرار ألن يترك تأثيرا يُذكر على الإستقرار الأمني الداخلي، ولا حتى على الاستقرار السياسي الداخلي، وأقصى ما يُمكن حُصوله هو صُدور بعض المواقف الإعلاميّة والسياسيّة المُتشنّجة من هنا أو هناك، لا أكثر.

اللواء/ احمد الغز

قال: لبنان هذه الأيام بأمسّ الحاجة إلى الهدوء والتبصر الدقيق بخارطة التحولات القادمة في المنطقة، وإن مصلحة لبنان كانت تقتضي عدم الشروع بإثارة الخلافات والاصطفافات والاستفزازات في هذه الظروف الدقيقة التي تسعى فيها العديد من دول المنطقة إلى اعتماد النموذج اللبناني للخروج من أزماتها، على قاعدة تسوية الطائف لاستعادة وحدة الدولة والمجتمع، والشروع في عملية إعادة الإعمار والنهوض وعودة النازحين، وصناعة الانتظام العام بعد سنوات طويلة من النزاعات العبثية وخصوصاً في سوريا، تماماً كما جرى في لبنان بين ١٩٩٢ و٢٠٠٥، تلك التجربة الاستثنائية التي تعطلت بالتمديدات والاغتيالات وتجديد الحروب والنزاعات المسلحة والشغورات والتحالفات الظرفية.

الشرق / يحيى جابر

تناول العقوبات الأميركية على نائبين من حزب الله، وقال: إن هناك خيارات عديدة تواجه لبنان لمواجهة العقوبات. ومن أسف إن الإدارة السياسية غير متوفرة حالياً، من أجل إحداث التغيير المطلوب، لا على مستوى الداخل ولا على مستوى مواجهة التحديات مع الخارج.. وذلك بالتقاطع مع ما تشهده الساحات العربية من أزمات وحروب..لا أحد ينكر أن لبنان يواجه تهديدات وتحديات عديدة لمقومات وأسس وجوده.. كما يواجه أطماعاً في ثرواته النفطية والغازية، وهذا لا بد وأن يكون مدخلاً لتفعيل الحوارات الوطنية الجدية.