روسيا اليوم

بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج على خلفية التوتر مع إيران

أعلنت بريطانيا عزمها إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج، وسط حالة من التوتر مع إيران التي دعت إلى الإفراج فوراً عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق. وقالت قناة "سكاي نيوز" إن المدمرة البريطانية "إتش إم إس دنكان"، سوف تبحر إلى الخليج خلال الأيام القليلة القادمة للانضمام إلى الفرقاطة "إتش إم إس مونتروز".

في غضون ذلك، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن رجل الدين البارز كاظم صديقي، قوله إن بريطانيا ستتلقى قريباً "صفقة على الوجه" لأنها احتجزت ناقلة إيرانية الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تفاقم التوترات بين طهران والغرب في الخليج.

روسيا اليوم

الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية

قالت بكين، إنها ستفرض عقوبات على شركات أمريكية أبرمت صفقات أسلحة مع تايوان، وذلك بعدما وافقت واشنطن في وقت سابق على بيع تايوان معدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار. واعتبرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته اليوم، أن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان يضر بسيادة بلادها وأمنها الوطني، وفقاً لما نشرته وكالة "رويترز". وقبل ذلك، حذرت بكين واشنطن من "اللعب بالنار"، معربة عن غضبها من الخطط الأمريكية لتسليح تايوان، التي يحكمها نظام مناهض لبكين منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949.