الوكالة الوطنية للإعلام

ترزيان: محاربة الفساد تبدأ بالشفافية

كتب النائب هاكوب ترزيان، عبر حسابه على موقع "تويتر": "قروض مدعومة بقيمة 19 مليار دولار، منها 12 مليار لدعم الإسكان و7 مليار للقطاعات المنتجة. المطلوب معرفة من يستفيد من هذا الدعم لأنه يأتي من المال العام بكلفة 135 م.د سنوياً. محاربة الفساد تبدأ بالشفافية، ولهذا نطالب بلائحة تتضمن كل اسم استفاد من تلك القروض،لأن الهدر لم يعد مسموحا".

وكالة الأناضول

السويد ترفض التوقيع على اتفاقية الحظر الكامل للأسلحة النووية

أعلنت السويد رفضها توقيع اتفاقية الأمم المتحدة حول الحظر الكامل للأسلحة النووية، التي تم اعتمادها عام 2017.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، في تصريح صحفي، الجمعة، إن الاتفاقية ليست جاهزة في حالتها الحالية، وأن البرلمان السويدي بأغلبه لا يؤيد توقيعها.وأضافت إن "الحكومة في الوقت الحالي قررت عدم توقيع الاتفاقية، وبدلاً من ذلك ستكتفي بدور مراقب". وأكدت فالستروم أن بلادها لا تزال تعتبر انتشار الأسلحة النووية أحد التهديدات الرئيسية للعالم وستسعى للقضاء عليها. جدير بالذكر، أنه تم اعتماد معاهدة الحظر الكامل على الأسلحة النووية، تموز 2017، ولم تشارك القوى النووية في صياغة المعاهدة، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا).

وكالة أنباء رويترز

بريطانيا تستبدل سفينة حربية في الخليج للحفاظ على وجود مستمر هناك

قالت بريطانيا، إنها ستنشر المدمرة دنكان في الخليج لتحل محل السفينة الحربية مونتروز، لتحافظ على وجود مستمر هناك في وقت يتسم بالتوتر الشديد في المنطقة. وقالت الحكومة ”في إطار وجودنا الطويل في الخليج، سيجري نشر السفينة الملكية دنكان في المنطقة لضمان أن يستمر وجودنا الأمني البحري بينما ستخرج السفينة الملكية مونتروز من المهمة لأعمال صيانة مخططة سلفاً وتغيير الطاقم". وأضافت ”سيضمن ذلك أن تتمكن المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين من مواصلة دعم حرية حركة السفن في هذا الممر الحيوي".

وكالة فرنس برس

أنقرة تتسلم صواريخ روسية رغم تهديدات الولايات المتحدة بالردّ

تسلّمت تركيا شحنة من منظومة صواريخ إس 400 الروسية رغم تحذيرات واشنطن، معرّضة بذلك نفسها لعقوبات أميركية في وقت يعاني اقتصادها وضعاً سيئاً. ويشهد تسلم منظومة الدفاع الجوي المتطوّرة على التقارب في العلاقات بين روسيا وتركيا، التي ابتعدت عن الدول الغربية، منذ الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تموز 2016. وكانت أنقرة وموسكو على وشك القطيعة في تشرين الثاني 2015 عندما أسقطت مقاتلات تركية طائرة روسية على الحدود السورية التركية، لكن البلدين عادا وعمدا إلى تطبيع علاقاتهما تدريجياً للتعاون خصوصاً في الملف السوري.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن "تسلم أوّل شحنة من معدّات منظومة الدفاع الجوي إس-400 بدأ في 12 تموز في قاعدة مرتد الجوية في أنقرة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجيش الروسي يتابع المناورات العسكرية لحلف الناتو وشركائه

أفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، بأن الجيش الروسي شرع بمتابعة المشاركين في المناورات المشتركة السنوية للقوات البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي، والدول الشريكة "بريز- 2019" في البحر الأسود. وجاء في التقرير "بدأ أسطول البحر الأسود بمتابعة تصرفات المشاركين في المناورات المشتركة السنوية للقوات البحرية لدول حلف شمال الأطلسي والدول الشريكة "بريز- 2019"، التي بدأت في 12 تموز في البحر الأسود". وتشارك في هذه التدريبات قوات ومعدات مسلحة من ألبانيا وبلغاريا وبريطانيا واليونان وجورجيا والدنمارك وإيطاليا وكندا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وبولندا ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.