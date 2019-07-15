الجمهورية

8 /7 2019

كمية المياه المطلوبة لخسارة الكيلوغرامات

وفق"mayo clinic" فإن جرعة المياه التي يحتاج إليها كل شخص تختلف اعتماداً على 3 عوامل:

معدل النشاط: إذا كان الشخص رياضياً أو ينخرط في حصة تمارين بانتظام، عليه أن يؤمن ترطيباً أكبر لتعويض خسارة السوائل.

البيئة: في حال العيش في مناخ حار، قد تحتاجون أيضاً إلى مزيد من المياه مقارنة بالذين يسكنون في أماكن معتدلة أو منخفضة الحرارة.

الغذاء: العادات الغذائية تؤثر بدورها في كمية السوائل التي عليكم شربها. الأشخاص الذين يستهلكون حصصاً أكثر من الفاكهة والخضار الغنية بالمياه قد لا يحتاجون إلى ملء أكوابهم كثيراُ لترطيب أجسامهم.

كما أن احتساء المياه يشكل مكوناً مهماً لاي خطة تهدف إلى خسارة الدهون لأنه يساعد على ضمان الطاقة المطلوبة خلال التمارين وطرد السموم من الجسم. استناداً إلى "mayo clinic" أثناء ممارسة الرياضة والتعرق، يخسر الجسم طبيعياً السوائل التي يحتاج إليها للاستمرار في العمل وبحسب "Harvard health publishing"، فإن شرب جرعات كافية من المياه خلال الوجبات الغذائية يساعد على توفير الشبع بسرعة أكبر والوقاية من الإفراط في الأكل.

7 /7/ 2019

رفع الأثقال يقلّل دهون القلب

توصل الباحثون إلى أنّ نوعاً معنّياّ من دهون القلب (النسيج الدهني التاموري) انخفض لدى المرضى الذين مارسوا رفع الأثقال، أكثر ممّا لدى أولئك الذين عملوا على زيادة قدرتهم على التحمل من خلال التمارين الهوائية. ولاستكشاف تأثير أنواع مختلفة من التمارين على دهون القلب، تمّت الاستعانة بنحو 32 بالغاً يعانون من البدانة وضعف النشاط البدني لكنهم لا يشتكون من أمراض القلب أو السكري أو الرجفان الأذيني. وتم توزيع المشاركين عشوائياً على برنامج لمدة 3 أشهر من التمارين الهوائية أو تدريبات الأثقال، أو عدم تغيير النشاط البدني. وخضع كل شخص لفحص بالرنين المغناطيسي للقلب بداية الدراسة ونهايتها. وخفض كلا النوعين من التمرينات كتلة الأنسجة الدهنية النخابية مقارنة بعدم ممارسة أيّ تدريبات، بنسبة 32 في المئة لتدريبات التحمّل و24 في المئة لتمارين الأثقال.

نداء الوطن

9 /7 /2019

قفّازات ذكيّة تعرف ما تحمله

ربط سوندارام وفريقه من معهد" ماساتشوستس" للتكنولوجيا شريطاً حساساً تجاه الطاقة بباطن وأصابع قفاز محبوك و خاطوا شبكة من 64 خيطاً فضياً موصلاً للكهرباء. عند فرض الضغط على مركز التقاطع المؤلف من 584 نقطة، تراجعت المقاومة الكهربائية في الشريط، ما جعل القفاز يرصد وزن الغرض الذي نمسك به وشكله، فضلاً عن مستوى الضغط الناشئ تزامناً مع تحريك يدنا. ويوضح معد الدراسة:" تنتقل هذه البيانات إلى الشبكة العصبية التي تتعلم كيفية رصد الأنماط". ودرًب فريقه شبكة من 26 غرضاً، منها كرة تنس وتماثل قطعة صغيرة وكوب. يستطيع هذا الابتكار رصد الأغراض بدقة تصل نسبتها إلى 89%. ويريد سوندارام إجراء اختباره على عدد إضافي من الناس لمراعاة أحجام اليد المتنوعة أو الاختلافات الثقافية في تصرفاتنا، مثل طريقة إمساكنا بكوب القهوة.

10-7-2019

خاصية اكتشاف من "آبل"

تتمثّل إحدى ميزات الساعة الذكية "Apple Watch Series 4" في أنها تأتي مع خاصية تدعى اكتشاف السقوط. ويتمّ تفعيل هذه الخاصية افتراضياً للمستخدمين الذين تجاوزوا سناً معيّنة. وكما يوحي اسمها، فهذه الميزة تعمل على اكتشاف متى يسقط الشخص. وإذا لم يستجب في فترة زمنية معيّنة وإيقاف التنبيه الذي يظهر على شاشة الساعة، فسوف تقوم هذه الخاصية تلقائياً بطلب المساعدة من أشخاص يتم تحديدهم مسبقاً عبر إعدادات التطبيق. على سبيل المثال، إذا وقع المستخدم ولم يتمكن من الوصول إلى هاتفه لطلب المساعدة، ستكتشف الساعة وقوع الحادث على أنه سقوط، وتظهر إنذاراً على شاشتها.

الشرق الأوسط

11 /7 /2019

العلاج بالضوء لتسكين آلام مرضى السرطان

وافق تحالف عالمي من الباحثين والأطباء على استخدام العلاج بالضوء للوقاية من التهاب الغشاء المخاطي الفموي، والقرحة المؤلمة في الفم، الناتجة من علاج السرطان. وتمثيل هذه الموافقة الصادرة عن الجمعية متعددة الجنسيات للرعاية الداعمة في السرطان (MASCC) والجمعية الدولية لعلم الأورام الفموية (ISOO)، تحديثاً مهماً في إرشادات الرعاية لمرضى السرطان البالغين. ويستخدم الضوء على شكل ليزر في الطب لقطع الأنسجة أو تدميرها عندما يكون بطاقة عالية، لكن في حالة انخفاض الطاقة، فإنه يكون لديه القدرة على تخفيف الألم أو الالتهاب وتعزيز الشفاء، كما في الحالة منا. وكانت دراسات متعددة قد أبلغت عن أن التهاب الغشاء المخاطي الفموي يعد من أسوأ الآثار الجانبية لعلاج السرطان، وقد يؤدي الألم الناجم عن الحالة إلى إبطاء أو تأخير علاج السرطان، وهي المشكلة التي يتجاوزها العلاج بالضوء، والذي لم يبلغ مستخدموه عن أي آثار جانبية كبيرة على المدى القصير.

النهار

12 /7/ 2019

الإنسان العاقل هاجر إلى أوراسيا قبل أكثر من 200 ألف عام

حددت جمجمة تعود إلى 210 آلاف سنة عثر عليها في كهف يوناني في سبعينات القرن الماضي على أنها أقدم بقايا للإنسان العاقل موجودة خارج إفريقيا ما يدل على وصول البشرية إلى أوروبا قبل 150 ألف عام مما كان يعتقد. ومن خلال هذا الاكتشاف المذهل الذي يغير فهمنا لطريقة وصول الإنسان المعاصر إلى أوراسيا، تدعم نتائج الدراسة التي أجريت على الجمجمة فكرة أن الإنسان العاقل قام بهجرات متعددة، و أحيانا غير ناجحة، من إفريقيا خلال عشرات آلاف السنين. ومع ذلك، كان هناك العديد من الاكتشافات التي تشير إلى وجود قديم لإنسان نياندرتال في كل أنحاء القارة. فقد عثر على جمجمتين متحجرتين لكن متضررتين في شكل كبير في كهف يوناني في سبعينات القرن الماضي وقد صنّفتا على أنهما تعودان إلى إنسان نياندرتال في ذلك الوقت. وأقدم متحجرة إفريقية معروفة نسبت إلى أحد أفراد مجموعة الإنسان العاقل هي عظمة فك عمرها 2.8 مليون عام من إثيوبيا.