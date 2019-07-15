النهار/ رضوان عقيل

عرض للمشهد السياسي في البلد، واصفاً إياه بأنه يزيد تعقيداً بعد حادثة قبر شمون. ولفت إلى أن الرئيس سعد الحريري سيكون أول الخاسرين من المناخات غير المطمئنة التي لن تؤدي إلى حصيلة إيجابية على أكثر من صعيد اقتصادي ومالي وسياحي، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون لا يبدي ارتياحاً إلى الأمور خصوصاً بعد تصريحات المسؤولين السياسيين، وأنه يدعو الرئيس سعد الحريري إلى إنقاذ الحكومة قبل فوات الأوان.

الأخبار/ يحيى دبوق

قال إن الرسائل التي وجّهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى كيان العدو، يوم الجمعة الفائت، وصلت إلى تل أبيب وفرضت نفسها أولوية على الساسة ووسائل الإعلام، وتالياً المستوطنين، ما دفع برئيس حكومة العدو إلى تخصيص كلمته في بداية مجلس الوزراء للرد عليها! والواضح من كلام نتنياهو نفسه، أمس، أن "خطاب الخريطة" للسيد نصر الله تموضع في مقدمة جدول الاهتمام الرسمي في إسرائيل، ودلّ عليه كذلك اهتمام إعلامي عبري لافت جداً، كانت واحدة من ترجماته العملية، أن تحتل المقابلة مقدمات النشرات الإخبارية وتقاريرها الأولى لكل قنوات التلفزة في إسرائيل، مع طاولة حوار خاص لمناقشتها في كل قناة، مع مشاركة عدد كبير من الخبراء والمعلّقين الإسرائيليين، بحسب اختصاصاتهم. والواضح أيضاً، أن المقابلة أثبتت للإسرائيليين خطأ الرهان على قيود يفترضونها في مواجهة حزب الله، ويمكنها أن تكون منطلقاً لحسابات خاطئة.

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت إن لبنان قرر استكمال مسيرة إعادة النازحين على دفعات التي بدأتها المديرية العامّة للأمن العام وتمكّنت خلالها من إعادة أكثر من 173 ألف نازح سوري بهدف التقليل من أعداد المقيمين في لبنان، والتخفيف بالتالي من الميزانية التي يتكبّدها البلد جرّاء استضافتهم على أرضه منذ العام 2011... وأوضحت أن عدد النازحين السوريين حالياً بحسب المسجّلين لدى مفوضية اللاجئين يبلغ 938.531 نازحاً سورياً، فيما هناك 550 ألف نازح غير مسجّلين بحسب الحكومة اللبنانية. ونقلت عن مصادر سياسية عليمة بأنّ لبنان قرّر متابعة عملية العودة بالتعاون والتنسيق مع السلطات السورية، كما مع الجانب الروسي الذي لم يوقف بدوره عمليات تسهيل عودة النازحين السوريين من كلّ من لبنان والأردن، من خلال المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين.

الديار/ نبيه البرجي

تناول قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض العقوبات على النائبين محمد رعد وأمين شري، اضافة إلى رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا. وقال: لا أحد يدري لماذا اختيار هذين النائبين بالذات، وهما المثال في الدماثة والانفتاح. هذه مسألة ثانوية. ففي الأوساط السياسية المناوئة للحزب، والمقرّبة من السفارة الأميركية، تأكيد بأنه، بموازاة الإجراءات التي تتخذ ضد آيات الله ستتلاحق الإجراءات، صعوداً، ضد حزب الله، ماذا لو فرضت وزارة الخزينة عقوبات على الوزيرين محمد فنيش ومحمود قماطي؟ استطراداً هذا يعني تفجير حكومة الرئيس سعد الحريري. وما في واشنطن حول الاحتمالات أكثر من أن يكون خطيراً. إدارة دونالد ترامب تدفع بالأوضاع إلى حافة الهاوية.

البناء/ ناصر قنديل

رأى ان منتقدي السيد حسن نصر الله يقولون إن اتصالاتهم بالأميركيين ومن خلالها ما يردهم عن نتائج الاتصالات الأميركية بالإسرائيليين، فإن واشنطن وتل أبيب مستعدتان لتحييد لبنان عن أي مواجهة مع إيران إذا استجاب حزب الله لهذه الدعوة بالتحييد، ويضيف هؤلاء أنهم نجحوا عبر الاتصال بواشنطن بضمان استعداد أميركي لفتح قناة اتصال مع حزب الله، رغم وجود العقوبات، لكن حزب الله لم يكتفِ بالرفض بل استعمل ذلك للتصعيد بوجه واشنطن. لكنه قال إن لدى حزب الله مقاربة مخالفة كلياً لما سبق. فالفشل بتحييد حزب الله يعني سقوط خيار الحرب، لأن واشنطن لن تشنّ حرباً على إيران تعرّض أمن إسرائيل للاهتزاز، لكنها إذا نجحت بالفوز في الحرب على إيران، بعد النجاح في تحييد حزب الله، وبالتالي ضمان أمن إسرائيل أثناء الحرب على إيران، فلن تتردد بالارتداد نحو حزب الله لتدفيعه ثمن انتصاراته على إسرائيل وتغيير معادلات الردع التي بناها بوجه القوة الإسرائيلية.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

تناولت اعلان السيد حسن نصر الله عن مساعٍ أميركية لفتح قنوات اتصال مع حزب الله، وقالت: إن الرســالة حملتها شــخصية أمريكية من أصل لبناني تتردد على لبنان بين وقت وآخر، وســبق والتقت شخصية مقربة من"حزب اللــه". وأشارت إلى محاولات أميركية كثيرة للتواصل مع حزب الله، وقالت: وفي تفسير مصادر الحزب للأمر، أن "أميركا مســتعدة لبيع حلفائها وأصدقائها عند أول مفترق"، وهي تتعامل بالمقابل مــع "حزب الله" كقوة مهمة وأساســية في الشرق الأوســط، يجب الاتفاق معها أو الانفتــاح عليها، من ضمن سعي أمريكا الدائم إلى ضمان أمنها وأمن إسرائيل كمقدمة لاستراتيجيتها في الشرق الأوسط.