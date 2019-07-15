The Washington Post

تزايد المشاعر المعادية للولايات المتحدة مع لقاء الوفدين الأميركي والتونسي

تعقد الولايات المتحدة وتونس غداً الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين برئاسة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الخارجية التونسي خميس جهيناوي، في لقاء هو الأحدث ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية رفيعة المستوى والتي تهدف إلى التعبير علناً عن دعم الولايات المتحدة لأصغر ديمقراطية في العالم .

ويأتي الحوار الاستراتيجي بعد اللجنة الاقتصادية المشتركة التي اجتمعت في 14 تموز حيث ناقش المسؤولون من كلا البلدين سبل زيادة استثمارات القطاع الخاص الأميركي في تونس. وقد قدمت كل من لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قرارات في حزيران أكدت فيها دعم الولايات المتحدة لتونس.

على الرغم من أن هذا التقارب يُعتبر تطوراً مرحباً به، بعد عامين تقريباً على تجاهل الولايات المتحدة لتونس، فإن الخطاب اللطيف يبدو سطحياً وأجوف في مقابل طلب إدارة ترامب المتكرر بخفض كبير للمساعدات الأميريكية المقررة لتونس.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤخراً وكالة "أراب بايوميتر" في تونس أن 45 في المائة فقط من التونسيين يتفقون على القول بأن الأميركيين أشخاص طيّبون بغض النظر عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة - أي بانخفاض قدره 11 نقطة عن الاستطلاع السابق. ويعتقد ثلاثة من كل عشرة تونسيين أن العنف ضد الولايات المتحدة قد يكون له ما يبرره. هذه النسب مخيفة بشكل خاص في بلد كان المساهم الأول في توريد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

The Guardian

فشل الاتفاقية مع إيران يمكن أن يشكّل "تهديداً وجودياً" بحسب جيريمي هانت

من المتوقع أن يقول جيريمي هانت وزير الدفاع البريطاني وأحد أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي الاثنين في أقوى تحذير له منذ تصاعُد الأزمة الإقليمية قبل شهرين، إنه من الممكن أن تشكّل التوترات في الشرق الأوسط تهديداً وجودياً للبشرية جمعاء ما لم يتم الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وسيحاول وزير الخارجية البريطاني التأكيد خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أهمية الصفقة، التي انسحبت منها الولايات المتحدة من جانب واحد قبل عام، ما أدى إلى تراجع التزام إيران بالصفقة.

وحاول هانت خفض التصعيد في المواقف بالقول إن ناقلة النفط المملوكة من إيران والتي سيطرت عليها القوات البريطانية قبالة جبل طارق قبل 10 أيام قد يتم إطلاقها إذا وعدت طهران بأن يتخلى مالكو السفينة عن خطط تفريغ نفطها في سوريا خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً على مبيعات النفط إلى سوريا.

وقدم هانت هذا العرض خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، يوم السبت. لكن ظريف قال بعدها إنه يحق لإيران بيع النفط إلى أي دولة ترغب في شرائه، واعتبر أن الاستيلاء البريطاني على السفينة، "غرايس 1" ، كان بمثابة عمل قرصنة. وقالت مصادر حكومية إيرانية مختلفة إن الناقلة لم تكن متجهة إلى سوريا، لكن طهران يائسة للاستفادة من إيرادات مبيعات النفط.

روسيا اليوم

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تلقي بظلالها على التجارة الصينية

كشفت بيانات الجمارك الصينية، أن صادرات الصين شهدت انخفاضاً كبيراً مؤخراً تزامناً مع تراجع الواردات، وذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن، التي بدأت آثارها تظهر بوضوح.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الجمعة، إن مبيعات الصين في الخارج تراجعت بنسبة 1.3 % الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع نسبته 1.1 % في مايو.

فيما انخفضت الواردات بنسبة 7.3% على أساس سنوي، بعد تراجع نسبته 8.5% في الشهر الذي سبقه.

ورغم هذا التراجع فأن الصين سجلت فائضاً تجارياً بقيمة 50.98 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة مع فائض بقيمة 41.66 مليار دولار في مايو.