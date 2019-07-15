الوكالة الوطنية للإعلام

أبو زيد: زيارة باسيل للجنوب هي زيارة الأحرار في زمن الصمود والانتصار

غرّد النائب السابق أمل أبو زيد اليوم (أمس) مواكباً جولة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الجنوب، فقال: "بفخر واعتزاز ستُفتح اليوم طرقات الجنوب أمام من كان وفياً وما زال لوطنه ولشعبه... اليوم سيعبر موكب الوزير جبران باسيل على قرى حدودية صمدت وحافظت على هويتها... اليوم لن يتنكّر الأوفياء لمسار التلاقي والتفاهم بل ستتعانق القلوب على تراب الجنوب... اليوم زيارة رئيس التيار هي زيارة الأحرار في زمن الصمود والانتصار".

وكالة الأناضول

تركيا.. استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الروسية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، عن وصول طائرة روسية خامسة محمّلة بمعدات منظومة "إس-400" الدفاعية، إلى قاعدة مرتد الجوية في العاصمة التركية أنقرة. وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أنه من المنتظر وصول الطائرتين السادسة والسابعة إلى القاعدة المذكورة في وقت لاحق اليوم. وأعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة. من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية روسية، إن عملية تسليم منظومة الصواريخ "إس-400" إلى تركيا، ستتم على ثلاث دفعات الأولى والثانية جواً والثالثة بحراً. وتُعدّ منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم حالياً، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية. ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتُعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.

وكالة أنباء رويترز

هانت: بريطانيا ستسهّل الإفراج عن ناقلة إيرانية مع ضمانات بعدم توجّهها إلى سوريا

أبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت نظيره الإيراني بأن بريطانيا ستسهّل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (غرايس 1) إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجّه إلى سوريا. واحتجز جنود مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الأسبوع الماضي قبالة ساحل منطقة جبل طارق البريطانية الواقعة في البحر المتوسط للاشتباه بانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا. وطالبت إيران بريطانيا بإنهاء احتجاز السفينة ونفت أنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في انتهاك لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وكالة فرنس برس

قطر تدشّن أكبر قواعدها لأمن الحدود البحرية قبالة إيران

افتتحت قطر الأحد أكبر قواعدها البحرية المتخّصصة بأمن الحدود وحراسة الموانئ والمنشآت النفطية، في وقت تشهد المنطقة توتراً بين طهران وواشنطن. ودُشّنت قاعدة الظعاين في منتصف الساحل الشرقي للإمارة في منطقة سميسمة على بعد نحو 30 كلم شمال الدوحة، قبالة إيران التي تبعد نحو 230 كلم عن قطر. وجاء افتتاح القاعدة البحرية في وقت تناقش الولايات المتحدة وحلفاؤها خططاً لتأمين مواكبة لناقلات النفط في الخليج، وفق ما أعلن الجنرال مارك مايلي المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأميركية المشتركة أمام مجلس الشيوخ الخميس، بعدما قامت سفن عسكرية إيرانية بتهديد ناقلة بريطانية.

وكالة أنباء شينخوا

وزير الخارجية الصيني يحث الولايات المتحدة على عدم "اللعب بالنار" إزاء القضايا المتعلقة بتايوان

حث عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الولايات المتحدة على التعامل الصحيح مع القضايا المتعلقة بتايوان، وعدم "اللعب بالنار". أدلى وانغ بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو. وأوضح وانغ أن الحكومة الأميركية صادقت مؤخراً على بيع أسلحة لتايوان، متجاهلة موقف الصين الرسمي ومعارضتها الشديدة إزاء ذلك، لافتاً إلى أن الصين قدمت احتجاجاً رسمياً للجانب الأميركي. وشدد وانغ على أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء "مرور" زعيمة تايوان تساي إنغ-ون، بالولايات المتحدة، وتعارض بشدة أي اتصال رسمي بين تايوان والولايات المتحدة. وأشار إلى أن أنشطة "استقلال تايوان" الانفصالية تتعارض مع تيار التاريخ ومصالح الشعب الصيني عبر مضيق تايوان، مشدداً على أنه لا مستقبل لها ولا مخرج لها أيضاً، وأن مآلها الفشل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي

قال موقع إلكتروني عبري إن حركة حماس نجحت في اختراق هواتف الجنود الشخصية، وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، صباح اليوم، أنه وردت لقيادات الجيش الإسرائيلي تقارير عدة تناقش مدى اختراق الهواتف الشخصية للعديد من الجنود، وإجراء محادثات بطلب الحصول على معلومات أمنية حساسة. وأفاد الموقع العبري بأنه تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات جمع معلومات من الجنود الإسرائيليين، من قبل جهات مجهولة، وبأن العديد من الجنود قالوا إن هناك محاولات إرسال طلبات مراسلة كثيرة لهم.