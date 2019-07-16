الجزيرة - السعودية

"الصناعات العسكرية" تستحوذ على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عن استحواذها على شركة المعدّات المكمّلة للطائرات المحدودة AACC، التي ستساعدها على توسيع نطاق خدماتها المقدّمة والاستثمار في القدرات الوطنية والوصول إلى أسواق جديدة، إذ يأتي ذلك في إطار مساعيها المستمرة لدعم جهود توطين قطاع الدفاع في المملكة. ويركّز عمل شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC على أعمال الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرات وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصّات متعددة. وبعد عملية الاستحواذ من قبل الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، سيتم توسيع نطاق عمليات شركة المعدات المكمّلة للطائرات المحدودة ليشمل إصلاح وعَمرة أنظمة أجهزة الهبوط للطائرات المدنية، وزيادة قدرات الاختبارات غير التدميرية NDT، وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية، بالإضافة إلى خدمات أخرى. وسيُمكِّن الاستحواذ الشركة كذلك من توسيع خدماتها لتشمل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الاتحاد - الإمارات

وزير خارجية البحرين: قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون

أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، أن برنامج "ما خفي أعظم" والذي بثته قناة "الجزيرة" القطرية مساء يوم أمس، وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين، وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأضاف وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن البرنامج يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تسعى بكل دأب إلى تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه.

الوطن - عمان

استغلال الملفات الساخنة “الملف النووي الإيراني أنموذجاً”

ويستمر تأجيج الوضع في الشرق الأوسط، حيث تتسع مساحة الشد والجذب بين جميع الأطراف المباشرة وغير المباشرة حيال الملف النووي الإيراني كل يوم، وما يؤسف له أن أطراف الأزمة نفسها وبينما يفترض عليها تسوية هذا النزاع بالطرق السلمية السياسية، لتجنيب المنطقة ويلات الحروب والصراعات التي بلا شك سيكون الجميع خاسراً ومتضرراً منها جداً، خصوصاً دول المنطقة وشعوبها، تتجه كل يوم إلى تصعيده وتوسيع دائرة الخلافات والتجاذبات حوله عبر أخذه إلى ما يُطلق عليها بسياسة حافة الهاوية، بينما تتداخل مصالح بعض الأطراف الخارجية الأخرى غير المباشرة مع هذا الملف لاكتساب أكبر قدر ممكن من الأوراق الرابحة من وجهة نظرها ولو كان ذلك على حساب رفع منسوب التوتر والفوضى وحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

القدس - فلسطين

الأحمد يجري اتصالات مع مسؤولين لبنانيين بشأن عمل الفلسطينيين في لبنان

أعلن رئيس الدائرة العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية المشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد، اليوم الاثنين، إجراء اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين بشأن عمل الفلسطينيين في لبنان. وذكّر بيان صادر عن مكتب الأحمد أنه اتصل برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وبرئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في رئاسة الوزراء اللبنانية الوزير حسن منيمنة ورئيس جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، ومسؤولين آخرين.

الوطن السورية - سوريا

الكونغرس يحظر على ترامب شن عمليات عسكرية بالخارج دون موافقته … لندن: سنسهّل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية ولا نسعى للتصعيد

في رد بريطاني على التحذيرات الإيرانية المتكررة من تداعيات استمرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق، وفي أول مؤشر على اقتراب الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أن بريطانيا ستسهّل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة "غرايس 1"، إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجّه إلى سوريا، على حد تعبيره. وأضاف الوزير البريطاني في تغريدة له على "تويتر" أنه طمأن نظيره الإيراني، بأن ما يهم لندن هو وجهة ناقلة النفط "غرايس 1"، وليس منشأ النفط الذي تحمله، وأن ظريف أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة، وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف. شرطة جبل طارق كانت قررت الإفراج عن قبطان وثلاثة آخرين من أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية، التي تمّ احتجازها الأسبوع الماضي. وأكّدت الشرطة أنه لم توجّه أي اتهامات للأفراد الأربعة من طاقم الناقلة "غريس 1"، مشيرة إلى أن الإفراج تمّ بكفالة مشروطة، كما أوضحت أن التحقيق لا يزال جارياً، وأن الناقلة الإيرانية لا تزال محتجزة، وتمّت مصادرة وثائق وأجهزة إلكترونية من الناقلة.