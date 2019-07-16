النهار/ هدى شديد

وصفت الزيارة التي قام بها رؤساء الحكومة السابقون الثلاثة فؤاد السينورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام للمملكة العربية السعودية بأنها لافتة بشكلها وتوقيتها.

وقالت إن الرؤساء الثلاثة خرجوا بانطباع واحد وهو أن القيادة السعودية لن تتخلّى عن لبنان وهي عائدة بخطوات وإجراءات تؤكّد احتضانها للبنان وتمسّكها بصون اتفاق الطائف وبحفظ توازناته التي أرساها في المؤسسات الدستورية وتثبيت موقع لبنان في الحضن العربي والشرعية الدولية.

الجمهورية/ جورج شاهين

رأى أن الأنظار تتجه إلى نتائج زيارة رؤساء الحكومات السابقين الثلاثة (ميقاتي – السنيورة – سلام) للرياض متسائلاً عما سيكون رد فعل الرياض وهل لدى كبار مسؤوليها وقت لصرفه على لبنان.

وقال إن الرهان ليس على دور الرياض فحسب فهي البوابة المؤدية إلى تحرّك دول باتت بوادره ظاهرة من خلال دعوة اللبنانيين إلى العودة إلى سياسة النأي بالنفس ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإدارية.

الديار/ شارل أيوب

انتقد زيارة الرؤساء السابقين نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة إلى السعودية واصفاً إياها بأنها خطيرة، وأنها من أجل الطلب من السعودية دعم الرئيس الحريري، مطالباً المملكة بأن تكون على علاقة مع كل الأطراف وليست داعمة لأي موقع مسؤول واحد فقط بل للبنان كله.

نداء الوطن/ ألان سركيس

وصف الوضعان المالي والاقتصادي بأنهم دقيقان جداً مشيراً إلى أن لبنان على موعد جديد مع تقرير مالي في شهر آب المقبل وسيعطى الصورة الحقيقية عن الأوضاع المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان.

واعتبر أن تعطيل عمل الحكومة هو استنزاف للعهد وللبلد على حد سواء، مشيراً إلى أن سفراء الدول الأوروبية أبدوا انزعاجهم من توتر الوضع في لبنان والعودة إلى لغة المتاريس والاصطفافات السياسية.

اللواء/ د. عامر مشموشي

اعتبر أن زيارة رؤساء الحكومات السابقين إلى المملكة العربية السعودية تشير بوضوح إلى مدى اهتمام المملكة بلبنان وحرصها على أمنه واستقراره وعلى استمرار العلاقة بين كل مكوناته، مضيفاً أن الزيارة أتت في أعقاب سلسلة تطوّرات داخلية كثيرة وكلام أكثر حول مصير اتفاق الطائف والصلاحيات التي أعطاها لرئيس مجلس الوزراء.