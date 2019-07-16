الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي والسنيورة وسلام: الملك سلمان أكد أهمية إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية وإقدارها على بسط سلطتها على جميع مرافقها

صدر عن الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام البيان الآتي: "لقد كانت مناسبة طيبة إذ عبّر خادم الحرمين الشريفين عن سعادته باستقبال الوفد المؤلّف من رؤساء الحكومة السابقين والاستماع اليهم في ظل ما يهم لبنان وعلاقاته الأخوية مع المملكة العربية السعودية، وهو قد أكد أهمية تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ولبنان وبين الشعبين الشقيقين، وأكّد الجهود الخيّرة التي يبذلها أصحاب الدولة رؤساء الحكومة السابقين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الحريري الذي تكنّ له المملكة المحبة والتقدير، من تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة ولبنان.

وكالة الأناضول

رئيس البرلمان التركي: موقف شعبنا أفشل محاولة الانقلاب

أشاد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، بموقف شعب بلاده في التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفتها قبل 3 أعوام وجاء ذلك في كلمة ألقاها شنطوب خلال جلسة خاصة للبرلمان التركي، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 تموز 2016 .وقال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن ردة فعل الشعب التركي ضد أي محاولة للاحتلال، لن تكون أقل من الصمود الذي أظهره يوم حرب الاستقلال ومحاولة الانقلاب الفاشلة. وأضاف شنطوب أن محاولة الانقلاب الفاشلة، كانت أبشع مؤامرة تحاك ضد تركيا.

وكالة أنباء رويترز

رئيس البرازيل يدافع عن ترشيح ابنه سفيراً في أميركا

رفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انتقادات لتعليقات أدلى بها الأسبوع الماضي حيث تحدث عن احتمال اختياره لابنه إدواردو سفيراً في الولايات المتحدة قائلاً إنه كرئيس يحتاج في بعض الأوقات لاتخاذ قرارات ”لا تروق للجميع “.وقال الرئيس البرازيلي في كلمة بالبرلمان ”ما دام يواجه هذا القدر الكبير من الانتقادات فهذه علامة على أنه الشخص المناسب“. وإدواردو عضو في البرلمان عن ولاية ريو دي جانيرو، ويقدّم المشورة لوالده في الشؤون الخارجية.

وكالة فرنس برس

محاولات اللحظة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي مع ايران

يبذل الأوروبيون كل الجهود الممكنة لإنقاذ الاتفاق النووي مع ايران، لكن وزراء خارجيتهم استنتجوا خلال اجتماعهم الاثنين في بروكسل أن استحالة الالتفاف على العقوبات الأميركية لا تترك لهم فرصاً كثيرة للتجاوب مع ما تطلبه طهران. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بعيد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي "إن الاتفاق لم يمت" والاتحاد الاوروبي يريد أن يعطي إيران "إمكانية العودة عن إجراءاتها الأخيرة التي تتعارض مع التزاماتها" الواردة في الاتفاق النووي.

وكالة أنباء شينخوا

أردوغان: تركيا تسعى لإحلال السلام والأمن من خلال شراء منظومة إس-400 الروسية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن بلاده تحاول ضمان السلام وأمنها الوطني من خلال شراء منظومة الدفاع الجوي الروسي (إس-400)، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية .ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التي تديرها الدولة عن أردوغان قوله في اجتماع مع ممثلين لوسائل الإعلام في اسطنبول "بالحصول على صواريخ إس-400، فإن تركيا لا تستعد للحرب. وأشار إلى أن جهود تركيا الأخرى في مجال صناعتها الدفاعية تُعد أيضاً نتيجة لرغبتها في تعزيز السلام والأمن، وفقاً للوكالة وقالت شبكة (هابر تورك) إن شراء تركيا صواريخ إس-400 من روسيا أثار تهديدات من الولايات المتحدة بفرض عقوبات، لكن أردوغان قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجد طريقة للتوافق حيال هذا النزاع.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وصول الطائرة الثامنة المحملة بأجزاء منظومة "إس-400" إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول الطائرة الثامنة المحمّلة بأجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400". وقالت وزارة الدفاع التركية: "تسليم أجزاء "إس-400" مستمر كما هو مخطط". ولم يتم تحديد عدد الطائرات اللازمة لنقل كل المعدات. تم إبرام الصفقة بين روسيا وتركيا في عام 2017 – حيث ستزوّد روسيا تركيا بأربع كتائب من المنظومة مقابل مليارين ونصف مليار دولار، ستدفع تركيا جزءاً من هذا المبلغ، والجزء الآخر على حساب قرض روسي.