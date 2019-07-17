الوكالة الوطنية للإعلام

بو صعب يرد على رد القوات: كفى استخفافاً بعمل الجيش اللبناني وبعقول اللبنانيين

ردّ وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب عبر حسابه على تويتر على ردّ الدائرة الإعلاميّة في "القوات اللبنانية" بعد سجالٍ على خلفيّة كلام رئيس حزب القوات اللبانية سمير جعجع عن "رفض لبنان مساعدة بريطانيّة لمراقبة الحدود"، وقال بو صعب عبر "تويتر": "هذا واحد من 76 مركزاً حدودياً أنجز على الحدود الشمالية والشرقية بمساعدة بريطانيا ودول أخرى صديقة... فكفى استخفافاً بعمل الجيش اللبناني وبعقول اللبنانيين". وأرفق بو صعب تغريدته بصورة المركز الحدودي.

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو يكشف سبب معارضة واشنطن لشراء تركيا "إس400" الروسية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إن سبب معارضة واشنطن لشراء تركيا منظومة "إس400" الروسية، ليس تقنياً، بل لأن أنقرة تشتري المنظومة من روسيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية شمال مقدونيا نيكولا دميتروف في العاصمة المقدونية سكوبية. وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا بحاجة ماسة لمنظومة دفاع جوي، وأن "إس400" الروسية بدأت بالوصول إلى الأراضي التركية. وصرح بأن منظومة "إس 400" الروسية التي اشترتها تركيا، ستدخل حيز الاستخدام مطلع العام القادم. وتابع قائلاً: "تصريحات الرئيس ترامب خلال قمة مجموعة العشرين واضحة للعيان، وهناك أصوات معارضة لتصريحات ترامب تصدر من واشنطن بين الحين والآخر، لكن تركيا دولة مستقلة وذات سيادة، وتشتري المنظومة التي تلبي احتياجاتها". وأشار إلى أن "إس400" ليست منظومة هجومية، وستكون تحت تحكم تركيا ولن تشكل خطراً على أنظمة الناتو ومقاتلات "إف 35" الأميركية.

وكالة أنباء رويترز

المعارضة السودانية ترفض منح الحكام العسكريين حصانة قضائية

قال متحدث باسم جماعة المعارضة الرئيسية في السودان يوم الثلاثاء إنها تعارض منح الحكام العسكريين حصانة مطلقة من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري. وتمثل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه هذا الشهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. وقال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين العضو في التحالف، إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة. وقال التاج في مؤتمر صحفي في الخرطوم "الحصانة التي جاء بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة هي حصانة مطلقة". وأضاف للصحفيين توافقت كل قوى الحرية والتغيير على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائياً، مشيراً إلى أن هذه المسألة سيتم مناقشتها في اجتماع من المقرر عقده مع المجلس العسكري مساء يوم الثلاثاء.

وكالة فرنس برس

كوريا الشمالية تحذر من أن المناورات بين سيول وواشنطن ستؤثر على محادثات الملف النووي

حذرت كوريا الشمالية الثلاثاء من أن المناورات العسكرية الأميركية-الكورية الجنوبية التي ستجري الشهر المقبل "ستؤثر" على المحادثات المقترحة في الملف النووي بين بيونغ يانغ وواشنطن ملمحة إلى أنها قد تعيد النظر في تجميد التجارب النووية. وهو أول بيان كوري شمالي حول هذه المسألة منذ أن وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال لقاء مفاجئ في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين الشهر الماضي على استئناف محادثات نزع الأسلحة النووية لبيونغ يانغ المجمدة. والمناورات المشتركة تنظم منذ سنوات لكن خفض مستواها لتسهيل الحوار مع كوريا الشمالية بعد القمة التاريخية التي عقدها ترامب مع كيم في سنغافورة في حزيران/يونيو 2018.

وكالة أنباء شينخوا

رئيس مجلس الدولة الصيني يحث على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على تنمية اقتصادية مطردة وسليمة

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على تنمية اقتصادية واجتماعية مطردة وسليمة. أدلى لي بتصريحاته الاثنين في ندوة ترأسها وحضرها اقتصاديون ورواد أعمال لتحليل الوضع الاقتصادي، وقال فيها إن الاقتصاد الصيني حقق أداء مطرداً بشكل عام في النصف الأول من هذا العام مع زيادة دخل السكان وتحسين البيئة الإيكولوجية وتخطي بعض المؤشرات التوقعات وهو ما لم يتحقق بسهولة. وازداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.3 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بالتوافق مع المستهدف السنوي للحكومة الذي تراوح بين 6-6.5 بالمئة، حسبما ذكرت بيانات رسمية. واتفق الحضور على أن استقرار الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام في نطاق مناسب، أظهر المرونة الشديدة للاقتصاد الصيني وكذلك الدور الهام الذي تلعبه محركات النمو الجديدة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إعلام إسرائيلي يزعم الكشف عن مهندس مشروع صواريخ "حزب الله"

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنها كشفت هوية مهندس إيراني هو المسؤول عن مشروع الصواريخ الدقيقة التي يطورها "حزب الله". ونقل المراسل العسكري لقناة "أي 24 نيوز" في تقرير يوم الثلاثاء عن المصادر قولها "تم الكشف عن هوية مهندس الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة في لبنان". وأضافت القناة أن "ماجد نابد (54 عاماً) وهو عضو في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، هو المهندس المسؤول عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان". وذكرت القناة بأن "نابد يعمل مؤخراً على خط طهران - بيروت، وهو مسؤول عن ثلاثة مواقع في بيروت، وفي جنوب لبنان وفي البقاع، وأيضاً يقوم بزيارة اليمن والتي أصبحت مختبراً للصواريخ الدقيقة لحزب الله وإيران". وأشارت القناة إلى أن "رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عرض مواقع لثلاثة مصانع صواريخ في لبنان"، ولفتت إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله "تفاخر الجمعة الماضية بالصواريخ التي يمتلكها الحزب".