النهار/ إميل خوري

سأل هل بدأ الرئيس ميشال عون يشعر بالندم لتأليف حكومة سميت حكومة وحدة وطنية وهي في الواقع حكومة أضداد وتناقضات؟ وقال إن لبنان مصاب بداء فقدان المناعة سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً وأخلاقياً وهو في حاجة إلى طبيب اختصاصي للمعالجة والشفاء له إلا بحكومة اختصاصيين تكون من أصحاب الكفاية والاختصاص.

الجمهورية/ شارل جبور

أشار إلى أن أكثر ما أزعج الرئيس ميشال عون على أثر حادثة قبرشمون تمثل في ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول: توسط الرئيس نبيه بري لمصالحة الرئيس سعد الحريري وجنبلاط في خضم الاشتباك المستعر حول الحادثة وخلفيتها ومن يقف خلفها ومن يتحمل مسؤولياتها؟

اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالنائب جنبلاط وكأن رئيس الحكومة يقف إلى جانب جنبلاط ضد الوزير جبران باسيل.

تأكيد كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها الأسبوعي بأن التصالح بشأن داخلي في صلب تقاليد اللبنانيين.

الجمهورية/ عماد مرمل

اعتبر أن عوارض الوهن والتفكيك ظهر بوضوح على الحكومة بعد حادثة قبرشمون التي ما زالت تعطل انعقاد مجلس الوزراء في انتظار ابتكار معالجة قضائية – سياسية لاحتواء ذيول الحادثة.

وقال: من سوء حظ الرئيس سعد الحريري أن مناقشة الموازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب تمت قبل إيجاد المعالجة اللازمة لواقعة الجبل، الأمر الذي أرخى بظلاله على جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة.

الشرق / عوني الكعكي

رأى أن رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع أحسَّ بأن البساط سحب من تحت رجليه فأخذ يبحث عن طرح جديد يستطيع من خلاله استقطاب الجماهير فعاد إلى نبش المسألة الفلسطينية في لبنان.