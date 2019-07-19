The New York Times

فرنسا تحض أوروبا على المشاركة في سباق الفضاء الذي تأخرت فيه

استعرض آلاف الجنود الفرنسيين في جادة شانزليزيه، سيراً على الأقدام، وعلى صهوة الخيول وعلى متن الدبابات والطائرات إلا أن العمل الجدي والحقيقي بشكل متزايد كان في مكان ما أبعد وهو الفضاء الخارجي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد مهّد الطريق أمام العرض العسكري السنوي ليوم الباستيل يوم الأحد الماضي بإعلانه إنشاء قيادة فضاء ضمن القوات الجوية الفرنسية.

وشدد ماكرون على أن استقلال فرنسا وأوروبا في خطر، واعتبر الرئيس إن القيادة "ستضمن الدفاع عن الفضاء من الفضاء".

كانت هذه الخطوة التي اتخذتها فرنسا، رائدة القارّة في الفضاء، أحدث مؤشر على أن حقبة القتال في الفضاء وتعطيل أو حتى إسقاط الأقمار الاصطناعية التي تعتمد عليها الحرب على الأرض بدأت تقترب.

وقال جان جاك تورتورا، مدير المعهد الأوروبي لسياسة الفضاء في فيينا: "يُنظر إلى الفضاء على نحو متزايد كرصيد استراتيجي، ليس فقط من جانب القوى الفضائية الكبرى، إنما أيضاً من قبل القوى الثانوية مثل فرنسا". وأضاف تورتورا "قد يكون الفضاء مسرح العمليات العسكرية المقبلة".

The New York Times

أميركي سيقود استخبارات حلف شمال الأطلسي مع استمرار المخاوف المتعلقة بحقبة حرب العراق

قال مسؤولون في التحالف، إن شخصية من الولايات المتحدة ستتولى منصب المخابرات العليا في حلف الناتو نهاية العام في خطوة يأمل بعض المسؤولين الأميركيين أن تعزز قدرات التحالف الحاسمة التي أشاد بها الرئيس الأميركي ترامب.

إلا أن هذا التعيين يخاطر بترك بصمة أميركية على مكتب كانت ميزته في القدرة على التوصّل إلى إجماع بين أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي حول قضايا استخباراتية مثيرة للجدل. والمعروف أن المخاوف لا تزال عميقة داخل التحالف تجاه الاستخبارات الأمريكية بعد أكثر من عقد ونصف من الشكوك التي حامت حول تقييم الولايات المتحدة لأسلحة الدمار الشامل في العراق والتي أثارت انقسامات بين أوروبا والولايات المتحدة.

وأكدت أوانا لوغيسكو، المتحدثة الرسمية باسم الناتو، أن دايفيد كاتلر، المسؤول المخضرم في وكالة الاستخبارات الدفاعية الذي يشغل الآن منصباً رفيع المستوى مع مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية عيّنه الأمين العام ينس ستولتنبرغ لتولي منصب الاستخبارات الأول في الناتو.

تم إنشاء منصب رئيس المخابرات في الحلف في عام 2016 لتحسين تنسيق المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بروسيا والتهديدات الإرهابية داخل الأركان المدنية والعسكرية في الحلف.

روسيا اليوم

إعلام إسرائيلي: أميركا وإسرائيل طلبتا الحد من نفوذ طهران بلبنان والعراق في إطار تسوية النزاع السوري

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل طلبتا وقف نفوذ إيران في لبنان والعراق، في إطار أي تسوية مستقبلية للحرب السورية.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ13 الخميس أن هذا الشرط جاء أثناء الاجتماع الثلاثي بين مستشاري الأمن القومي، الأميركي جون بولتون، والإسرائيلي مئير بن شبات، والروسي نيقولاي باتروشيف، في مدينة القدس أواخر الشهر الماضي.

ونقلت القناة عن "مسؤول رفيع في البيت الأبيض" قوله إن الجانب الإسرائيلي شدد أثناء اللقاء على أن خروج إيران من سوريا بحد ذاته " لن يحل شيئاً إذا كانت المشكلة الإيرانية قد انتقلت ببساطة إلى لبنان أو العراق".

وحسب القناة، أبلغ المستشاران الأميركي والإسرائيلي نظيرهما الروسي بطلبهما أن يتضمن أي اتفاق بشأن مستقبل سوريا تفكيك مصانع الصواريخ الدقيقة التي تطوّرها إيران لـ"حزب الله" في لبنان، ووقف إمداد طهران للفصائل الموالية لها في العراق بصواريخ بعيدة المدى قد تطال إسرائيل، على حد قولهما.

وأكدت القناة أن الخطوة الأولى التي طلب الجانب الأميركي من روسيا اتخاذها في هذا السبيل هي إزالة جميع الأسلحة الثقيلة التي يمتلكها الإيرانيون في سوريا، مثل الصواريخ طويلة المدى.

ولم تكشف القناة عن رد فعل باتروشيف على هذه المطالب.