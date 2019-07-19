وكالة الأناضول

بوتين وماكرون يبحثان الاتفاق النووي والأزمة السورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتفاق النووي الإيراني والأزمة السورية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن قصر الكرملين الخميس. وأوضح البيان أن الرئيسين شددا على أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من أجل أمن الشرق الأوسط ومنع انتشار الأسلحة النووية. وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز كافة الدول لجهودها بشكل يتوافق مع هدف خطة العمل بحسب البيان. كما نوه البيان إلى أن الرئيسين تناولا الأزمة الأوكرانية.

وكالة أنباء رويترز

ترامب: أميركا لا تدرس فرض عقوبات على تركيا حالياً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إن الولايات المتحدة لا تدرس حالياً فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية. جاء ذلك بعد يوم من قول البيت الأبيض إن شراء تركيا للمنظومة يجعل وجود أنقرة في برنامج المقاتلة إف - 35 مستحيلاً.

وكالة أنباء شينخوا

رئيس مجلس الدولة الصيني يهنئ فون دير لاين على انتخابها رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية

هنأ رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ (الخميس) أورسولا فون دير لاين على انتخابها رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية. وفي رسالة التهنئة، قال لي إن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي حافظت على قوة دافعة سليمة للتنمية~، مع التعزيز المستمر للحوار والتعاون في مختلف المجالات. وأوضح أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لتنمية علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وكذلك لموقف ودور المفوضية الأوروبية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تبسط إجراءات نقل المعدات العسكرية دولياً

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، مرسوماً يلغي إلزام شركات النقل تقديم وثيقة بشأن السماح لنقل المعدات العسكرية دولياً عن طريق القوات المسلحة الروسية. وتم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية، حيث يتم إصدار تصريح عسكري لوضع إجراءات جمركية خاصة.

ويسمح هذا المرسوم للقوات المسلحة الروسية ووكالات الأمن الفيدرالي بنقل البضائع والمركبات عبر حدود الدولة الروسية، بطريقة مبسطة وتفضيلية من حيث التخليص الجمركي ومراقبة النقل.

كما ينص القرار على استبعاد شرط وجود وثيقة قبول الناقل الروسي لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والممتلكات العسكرية، بواسطة مركبات القوات المسلحة الروسية ووكالات الأمن الفيدرالية.