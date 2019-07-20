TL

تحت قبة البرلمان مناقشات للموازنة وحوله مواجهات بين الجيش وقوى الأمن وبين قدامى القوات المسلحة والعسكريين المتقاعدين من جهة أخرى. وفي المناقشات النيابية تركيز على النفقات وفي المواجهات العسكر الجديد خلف الحواجز فيما العسكر القديم رسم خططا لإقتحامها وأطلق الأبواق مطالبا بعدم المساس برواتب التقاعد.

المنار

مخاض عسير تعيشه ساحة النجمة لم تتضح معالم مولوده المنتظر، ومع ارتفاع نسبة التشنج داخل الجلسة كانت لقاءات جانبية ابرزها بين رئيسي مجلس النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري بحضور وزير المال علي حسن خليل.

وفيما تجوب الاجواء الداخلية اعلى درجات التشنج والاستنفار، جابت سماء الخليج اشاعات لدونالد ترامب عن اسقاط طائرة استطلاع ايرانية قرب احدى بوارجه الحربية، ردت عليه طهران بالدليل انه واهم ان لم يكن كاذبا، عارضة صورا التقطتها الطائرة المسيرة الايرانية للبارجة الاميركية قبل وبعد تصريح ترامب.

nbn

في الساحات المحيطة لمجلس النواب عاد العسكريون المتقاعدون للتحرك في محاولة للوصول إلى ساحة النجمة أو اقتحامها، كما روج البعض في تخط للخطوط الحمر، وهو الأمر الذي رد عليه الرئيس نبيه بري بالتأكيد ألا أحد يقتحم المجلس إلا إرادة الله " وما خلق بعد"، كاشفا أن قيادة الجيش أبلغته خلال إتصال صباحي أنها تعالج الموضوع وهي دعت المعتصمين في محيط المجلس إلى التقيد بالنظام العام والتجاوب مع الإجراءات.

mtv

... الصورة الحقيقية للبنان تجلت في الساحات المحيطة بالبرلمان وليس تحت قبته، السلطة وضعت العسكريين الذين ما زالوا في الخدمة في مواجهة العسكريين المتقاعدين والمحاربين القدامى، وهو مشهد غير مسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية، لكن ما حصل قد حصل، والمشهد المؤسف لمتقاعدين استنزفوا وأنهكوا لأنهم يطالبون بحقوقهم المهدورة تناقلته وسائل الاعلام المحلية والاجنبية، ولقي موجة استنكار واسعة.

NTV

عسكر يطوق ساحة النجمة.. رئيس مجلس النواب يحلف برئاسته لمجلسه وعمره المديد بأن الله وحده قادر على اقتحامه... ورئيس الحكومة " يزعل " لكن ليس على القضم من حقوق العسكرين، بل على استهداف طاول مؤسسات ترعاها رئاسة مجلس الوزراء وفي طليعتها مجلس الانماء والإعمار وأوجيرو... وجلسة مجلس النواب كانت قد افتتحت بقبول استقالة النائب نواف الموسوي، الذي استعجلته المحكمة العسكرية الى ادعاء شمله وأربعة من مرافقيه، وفيما أصبح الموسوي اليوم تحت سقف القانون، يفترض أن يأخذ القانون مجراه...

علمت الجديد أن التيار الوطني الحر وحركة أمل يتجهان الى إبرام اتفاق تفاهم قريبا يؤسس لمرحلة مقبلة ويأتي مطابقا لمواصفات تفاهم مار مخايل مع حزب الله.

المستقبل

... اما المقاربات المنحازة لبنود موازنة بعض المؤسسات والهيئات العامة في المجلس النيابي فانعكست سلبا على جلسة التصويت على بنود الموازنة، وظهرت جلية في النقاشات والمواقف خصوصا وان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد رفض، واعرب عن احتجاجه لمحاولات تخفيض موازنة اوجيرو ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة.

OTV

أيها اللبنانيون، موازنة 2019 من ورائكم، والأزمة الاقتصادية المزمنة، أمامكم.

والمطلوب اعتبارا من الغد، توجيه الأنظار نحو موازنة 2020، والضغط على القوى السياسية صاحبة المحميات، لاتخاذ القرارات الجريئة المطلوبة لتحقيق النقلة النوعية التي يتفق الجميع على أنها لم تتحقق حتى الآن، بسبب تمسك البعض بامتيازات سياسية كان لها الدور الاكبر في إيصال الوضع إلى ما هو عليه على مرِ السنين.

LBC

من علامات السجالات والتباين، القنبلة التي فجرها وزير المال أمس بإبرازه وثيقة الـ 136 معبر تهريب بين لبنان وسوريا، ولكل معبر إسم، ولكل معبر اختصاص لجهة نوعية المواد المهربة، وهذه الوثيقة تلامس الفضيحة في ظل المحاولات المستميتة للتخفيف من وقعها أو محاولات طمسها.

الميادين

تقرر تأجيل الاجتماع الذي كانت ستعقده قوى الحرية والتغيير السودانية والمجلس العسكري الانتقالي اليوم الجمعة للتوقيع على المرسوم الدستوري، وطالب تجمع القوى المدنية بإكمال "النواقص والثغرات" في الاتفاق السياسي الذي وقعه الطرفان.

الجزيرة

عرضت روسيا بيع مقاتلات سوخوي-35 على تركيا بعد أن ألغت الولايات المتحدة عملية بيع حديثة لمقاتلات أف-35 بسبب شراء أنقرة نظام صواريخ موسكو أس-400، وفكرت في بيعها في مكان آخر.

العربية

تستضيف واشنطن اجتماعاً لمسؤولين أميركيين من الخارجية والدفاع وآخرين من دولٍ أخرى لبحث أمن الملاحة البحرية في الخليج، وفق الخارجية الأميركية.