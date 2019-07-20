لبنان الحر

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النائب البطريركي الماروني الجديد المطران المنتخب انطوان عوكر وشارك في اللقاء عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في الحزب أنطوان مراد والسيد ماجد قسطنطين.

صوت لبنان

تفقدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني محطة تكرير الصرف الصحي في ايعات للاطلاع على عمل المحطة ورافقها محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.

radio orient

إستقبل اللواء أشرف ريفي لجنة متابعة المتبارين في دورة كتَّاب العدل، وقد وعدهم معالي اللواء بمتابعة قضيتهم.

اذاعة النور

نوه أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل بدور سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن في تعميق علاقات التعاون بين الإتحاد الأوروبي ولبنان ودعم المشاريع الإنمائية على أكثر من صعيد وقطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

صوت المدى

إستقبل الرئيس ميشال عون سفير لبنان في نيجيريا السفير حسام دياب وعرض معه العلاقات بين لبنان ونيجيريا.