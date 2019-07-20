افتتح الجيش الاسرائيلي مدرسة للكوماندوز وقالت "معاريف" أن المدرسة الجديدة من نوعها تكمن مهمتها في التدريب وتهيئة الجنود للانخراط في لواء الكوماندوز الذي يضم غالبية الوحدات الخاصة.

دعا وزير الخارجية الاسرائيلية زعماء العالم للضغط على حماس في قطاع غزة والعمل على اعادة الجنود الاسرائيليين الأسرى والمفقودين.

التقى وزير الخارجية الاسرائيلية يسرائيل كاتس نظيره البحرين على هامش اعمال المؤتمر حول الأديان في واشنطن وخلال حفل استقبال اقامته الخارجية الأميركية. ووعد كاتس بمواصلة العمل مع نتنياهو من أجل تعزيز العلاقات بالعواصم العربية الخليجية.

قال نتنياهو أن اسرائيل ستمنع تموضع قوات عسكرية ايرانية في سوريا ولبنان وقال في ذكرى مقتل الجنود الاسرائيليين (حرب 2006) لقد حيدنا الانفاق التي حفرها حزب الله، وسنقوم بعمليات أخرى والمفاجأة ستأتي في موعدها المناسب. ولا نريد الحرب ولكن اذا فرضت علينا فسنضرب أعداؤنا ضربة حاسمة.

اعلنت القناة الــ13 أن 42 سفيراً وقنصلاً اسرائيليون وقعوا عريضة أو وثيقة الإعلان الاضراب العام من وزارة الخارجية لاسباب اقتصادية بعد تقليص ميزانية وزارة الخارجية. ما انعكس سلباً على الوزارة وقوض قدراتهم على اداء واجباتهم.

اصيب نحو مئة فلسطيني برصاص وغاز قوات الاحتلال عندما تصدى الجيش الاسرائيلي لتظاهرات مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزه ومن بين المصابين 49 بالرصاص الحي.