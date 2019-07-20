أعلنت إيران أن الحرس الثوري احتجز الناقلة البريطانية "ستنا اومبيرو" في مضيق هرمز ونقلها إلى السواحل الإيرانية.

اعتبرت بريطانيا أن إقتياد الناقلة أمر غير مقبول فيما قالت وزارة الدفاع أنها تعمد على تقييم الوضع.

قالت الشركة المالكة أن 23 شخصاً موجودون على متن الناقلة وإن الأولوية لحياتهم.

وقال وزير الخارجية البريطانية أنه قلق للغاية من مصادرة سفنتين من قبل إيران وقال أن الاحتجاز غير مقبول... ولا وجود لرعايا بريطانيين على متنهما.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه واثق في اسقاط القوات الأميركية لطائرة إيرانية مسيره وأن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أية استفززات أخرى وأعلن مسؤول أميركي أن بلاده تملك أدلة واضحة على اسقاط الطائرة وأنه سيتم اسقاط اي طائرة تحلق على مقربة من سفننا.

وبث التلفزيون الإيراني لقطات حية لما يؤكد أن أميركا لم تسقط طائرة مسيرة بل أن الطائرة وصلت سليمة إلى قاعدتها، وأظهرت مقاطع ما التقطتها الطائرة عن وجود السفن الأميركية في الخليج.

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لاجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة وأن الولايات المتحدة تريد من ايران أن " تأتي للطاولة" من أجل التفاوض.

قال مسوؤل في البيت الأبيض أنه لا يرى جدية من أي تفاوض مع وزير الخارجية الإيرانية ورأى أن ظريف "قائد للصلاحية" وأن أميركا لا ترى ما يدل على أن له سلطات في صنع القرار.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة إيرانية متخصصة في صناعة أجهزة الطرد المركزي.

قال ظريف لدى وصوله إلى كاركاس للمشاركة في أجتماع دول عدم الانحياز الذي ترأسة فنزويلا أنه سيبحث مع المسوؤلين الفنزويليين مساعدة إيران لفنزويلا من أجل عودة الهدؤ إلى هذا البلد كما سيبحث ظريف في جولته التي تشمل نيكارغوا وبولتقيا العلاقات التجارية والسياسية .

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عمليات شحن منظومة اس 400 تسير وفق المخطط.

وصفت النائب الديمقراطية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه عنصري وفاشي وقالت من المفترض أن أميركا دولة يسمح فيها للحوار الديمقراطي والمعارضة.

قتل وجرح العشرات في المعارك بين القوات الأفغانية وحركة طالبان كما قتل 8 أشخاص وجرح 40 في تفجير انتحاري في كابول نفذه طفل خلال حفل زفاف نجل زعيم محلي، لكن طالبان نفت مسؤوليتها عن التفجير.