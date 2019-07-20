تعقد في العاصمة الكازاخستانية في الأول والثاني من آب محادثات مسار استانا بمشاركة لبنان والعراق للمرة الأولى وستركز الجولة على المستجدات السورية ولا سيما الوضع في إدلب وإجراءات تعزيز الثقة.

يجري المبعوث الأميركي الخاص بالأزمة السورية جيمس جيفري محادثات في تركيا بعد غد تتعلق بآخر تطورات الأزمة والانسحاب الأميركي وكذلك المنطقة الأمنية شرق الفرات وسيلتقي جيفري واحد موظفي الخارجية أيضاً وزير الدفاع التركي والمتحدث باسم الرئيس التركي.

شن الطيران الحربي والمروحي سلسلة غارات على مواقع المجموعات الارهابية في خان شيخون- كفرسحينة وترملا في ريف ادلب. من جهة ثانية ادى تفجير عبوة بدورية لقوات سوريا الديمقراطية الى مقتل وجرح جميع أفرادها على طريق عام ريف دير الزور وذلك بعد ساعات على مقتل عنصرين بعد اطلاق نار عليهما من قرية الطيانة- دير الزور.

قال السفير السعودي في الامم المتحدة ان الأوان آن كي تنتهي الأزمة اليمنية وقال السفير عبد الله المعلمي ان بلاده لا تريد حرباً مع ايران سواء في اليمن أو غيرها. وان على الحوثيين ان يقبلوا ويسلموا بالقرار 2216 وينهوا احتلالهم غير المشروع للسلطة ومراكز الحكم في اليمن.

تجددت المعارك في منطقة الجوف بين قوات التحالف وضمنها الجيش اليمني وبين القوات اليمنية وأنصار الله وقال رئيس عمليات حرس الحدود أن الجيش شن هجوماً على مواقع للحوثيين ما أوقع قتلى وجرحى فيما أعلن أنصار الله عن قصف صاروخي ومدفعي على مواقع الطرف الآخر في قعطبة، ما أوقع قتلى وجرحى كما أعلن الحوثيين عن ايقاع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في حجة.

وافقت السعودية على استقبال قوات أميركية "لرفع مستوى العمل المشترك" في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.

نقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر مطلعة إن استضافة قوات أميركية رسالة عملية شديدة اللهجة موجهة للنظام الإيراني بأن أي محاولات عبثية لإستغلال التوترات بالمنطقة ستواجهها القوة اللازمة .

أعلن الأمن العراقي إن طائرات تركية إخترقت الأجواء العراقية ونفذت ضربتين قرب مخيّم للنازحين شرق الموصل ما ادى إلى جرح 5 أشخاص وسبق ذلك اعلان وزير الدفاع التركي إطلاق أوسع عملية جوية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

ذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق عن تعرض أحد معسكرات الحشد الشعبي في آمر إلى قصف من طائرة مسيرة مشهوله ما أدى إلى جرح شخصين ونقلت " الشرق الأوسط" أن طائرة أميركية نفذة الغارة فيما نفى البنتاغون تورطه ولم تستبعد مصادر فرضية أن تكون الغارة إسرائيلية.

أعلن الجيش الليبي عن إصابة هدف مهم خلال غارة على المطار الدولي.

طالبت الأمم المتحدة بالأفراج الفوري عن النائب الليبية المختطفة سهام مسرقيوه وزوجها. ومن المعروف أن مسرقيوه تنتقد المشير حفتر .

بدأت قوات الدعم السريع السودانية بإخلاء مواقع كانت ترابط فيها داخل العاصمة السودانية منذ أكثر من 3 أشهر.