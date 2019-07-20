النهار/ علي حمادة

لفت الى أن مسلسل اقرار الموازنة بجميع مراحله هو فصل آخر من الفصول التى تؤكد ان لبنان في أزمة عميقة وان القيمين على الدولة جزء اساسي من هذه الازمة.

وقال: من تابع بالامس وقبله تحرك العسكريين المتقاعديين، والكلام الكبير الذي خرج من افواهمم عليه ان يتوقع ان كلاماً كهذا يصل الى مسامع المجتمع الدولي الذي يتعامل مع قيمين على الدولة يرشقهم الشارع اللبناني بأطيافه كافه، بأقذع التهم والاوصاف كمسؤولين عن المال العام.

الشرق/ تيريز القسيس

اعتبرت ان الدول المانحة في سيدر تنتظر اقرار الموازنة والرقم الذي سترد عليه ليصار الى تقويم الوضع اوروبياً لاتخاذ القرارت المناسبة في هذا الشأن.

ونقلت عن مصادرها قولها ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لن يزور لبنان قبل تشرين الثاني المقبل.

اللواء/ دون توقيع

ان تظاهرات العسكريين المتقاعدين في الشوارع والساحات تطلق حرقة مدوية ضد الطبقة السياسية الفاسدة.

وقال ان العسكري المستعد للتضحية بروحه وبدمه فداءً للوطن وحفاظاً على امن مواطينه لا يقبل ان يحول الى ضحية طقم سياسي فاشل وفاسد ومنعدم الرؤية في معالجة الازمة المالية الحالية.

نداء الوطن/ بشارة شربل

اعتبر ان المأساة تكمن في أن من أقر الموازنة يدرك تماماً اننا ذاهبون الى المجهول المعلوم وهو الانهيار.

وسأل كيف لا يجرؤون على اقفال معبر واحد من 136 اتحفنا وزير المال بوصفها اهل الداء.