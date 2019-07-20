روسيا اليوم

إيران تبث لقطات "تدحض" الرواية الأميركية بشأن إسقاط طائرتها المسيرة في مضيق هرمز

بثت قنوات إيرانية رسمية لقطات مصورة قالت إنها تثبت أن الطائرة الإيرانية المسيرة التي ادعت واشنطن الخميس إسقاطها، عادت إلى قاعدتها سالمة.

وأضافت القنوات أن التسجيل يظهر سفينة الإنزال الأمريكية USS Boxer، التي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنها دمرت الطائرة الإيرانية المسيرة فوق مضيق هرمز.

وبحسب الحرس الثوري الإيراني، فإن الفيديو التقط بواسطة الطائرة المسيرة التابعة لقواته الجوفضائية، وهي ذاتها التي ادعى الرئيس الأميركي تدميرها.

وأكد الحرس الثوري أن الصور تظهر السفينة الأميركية قبل وبعد إعلان ترامب عن إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية الرسمية أن اللقطات المصورة المعروضة تثبت أن القوات المسلحة والقوات الجوفضائية للحرس الثوري قامت برصد ومتابعة السفينة العسكرية الأميرکية USS Boxer وخمس عوامات كانت ترافقها الخميس لفترة لا تقل عن 3 ساعات وخلال هذه المدة لم تسجل قواعد الطائرات المسيرة الإيرانية أي إجراءات غير عادية وأي تهديدات من قبل القوات الأميركية.

روسيا اليوم

محادثات أستانا في 1 و2 أغسطس بمشاركة لبنان والعراق لأول مرة

أعلنت خارجية كازاخستان أن الجولة الـ13 لمحادثات أستانا حول سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في 1 و2 أغسطس المقبل، بمشاركة وفدين من لبنان والعراق لأول مرة.

وقالت الخارجية في بيان لها: "تستضيف مدينة نور سلطان الجولة الدورية الثالثة عشرة للملتقى الدولي رفيع المستوى حول سوريا بصيغة أستانا. ومن المخطط مشاركة الدول الضامنة وهي إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة".

وتابع: "وسيساعد في تسيير المحادثات بصفة مراقبين ممثلون رفيعون عن الأمم المتحدة والأردن، إضافة إلى لبنان والعراق، اللذين يشاركان في عملية أستانا لأول مرة".

وأوضح البيان أن الجولة المقبلة ستركز على بحث مستجدات الوضع في سوريا، خاصة في إدلب وشمال شرقي البلاد، والإجراءات اللاحقة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وتحريك العملية السياسية، بما فيها قضايا تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية".

روسيا اليوم

واشنطن قلقة من تعزيز التعاون العسكري بين الصين وروسيا

عبّر قائد القوات الأميركية في المحيط الهادئ الأميرال فيليب ديفيدسون عن قلق بلاده من التعاون العسكري القائم بين الصين وروسيا، معتبرا قدرات روسيا في الشرق الأقصى "تهديدا وجوديا".

وقال ديفيدسون في منتدى أمني في مدينة أسبن (كولورادو) الأميركية: "نشهد منذ العام الماضي وحتى الوقت الحاضر تعاونا متزايدا بين روسيا والصين".

وعلى وجه الخصوص، استذكر الرحلة الأخيرة لقاذفات استراتيجية روسية من طراز توبوليف 95MS من أراضي الشرق الأقصى الروسي حول تايوان.

وأضاف: "الصين لم تحتج على هذا، على الرغم من أنها تحتج على جميع الدول الأخرى على الكوكب التي ترتكب مثل هذه الأفعال. هذا يجعلك تعتقد أن روسيا حصلت على موافقة ضمنية من الصين"