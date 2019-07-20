الوكالة الوطنية للإعلام

بو صعب من مجلس النواب: ندعم العسكريين المتقاعدين لتقديم أي طعن في المجلس الدستوري إذا رأوه مناسباً

قال وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر صحافي من مجلس النواب: "من المؤسف أن نرى العسكريين المتقاعدين في الشارع للدفاع عن حقوقهم، والبعض يقول إنه سيتوجه للطعن، ونحن نشجعه على ذلك. أن هذا حق له".

أضاف: "إن مجلس النواب يشرع، وثمة بنود كثيرة في الموازنة تعني القوى الأمنية، فنحن ندعم العسكريين المتقاعدين لتقديم أي طعن في المجلس الدستوري إذا رأوه مناسباً".

وتابع: "لم تحدث أي صفقة. كما أن مواقفنا واضحة وصريحة".

وأشار إلى أن "الحسم على اساس الراتب لن يتأثر به العسكري المتقاعد الا ب 3000 آلاف ليرة، والامر يتم تطبيقه على كل موظفي الدولة اللبنانية"، لافتا إلى أن "المادة المتعلقة بضريبة الدخل تعني أساس الراتب فقط، وهي لا تطال العسكريين والرتباء انما الضباط من رتبة عقيد وما فوق".

وكالة أنباء رويترز

جبل طارق تمدد احتجاز الناقلة الإيرانية لمدة شهر

مددت حكومة جبل طارق يوم الجمعة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 شهرا آخر، لتبقى السفينة في قلب الصراع بين إيران من ناحية والولايات المتحدة وحلفائها من ناحية أخرى.

وقالت الحكومة إن السفينة الإيرانية، التي احتجزها أفراد من مشاة البحرية البريطانية قبالة ساحل جبل طارق يوم 4 يوليو تموز، يشتبه في أنها كانت تهرب النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة خلال جلسة خاصة للمحكمة العليا بطلب من المدعي العام، قررت المحكمة تمديد فترة احتجاز السفينة جريس 1 لمدة 30 يوماً آخر وحددت جلسة أخرى يوم 15 أغسطس 2019“.

وكالة فرنس برس

ترامب: "ما من شك أننا أسقطنا" الطائرة الإيرانية المسيرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده "أسقطت من دون شك" الخميس طائرة إيرانية مسيّرة فوق مضيق هرمز، وهو ما نفته إيران بشكل قاطع.

وأضاف في تصريح من البيت الأبيض "ما من شك في أننا أسقطناها".

بدوره قال جون بولتون مستشار الأمن القومي "ما من شكّ في أنها كانت طائرة بدون طيار إيرانية".

وكان مسؤول أميركي (طالباً عدم نشر اسمه) أعلن "لدينا أدلة واضحة جداً"، مشيراً إلى احتمال وجود تسجيل مصوّر.

وأوضح أن "طائرتهم المسيّرة اقتربت كثيراً من سفينتنا. وفي حال اقتراب طائرات مسيّرة كثيراً، يتمّ إسقاطها".

وكالة أنباء شينخوا

شي يلتقي مع المبعوثين الدبلوماسيين الصينيين بالدول الأجنبية

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ،أمس، مع المبعوثين الدبلوماسيين الصينيين بالدول الأجنبية الذين أتوا إلى بكين لحضور منتدى عمل المبعوثين في الخارج.

ونيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، هنأ شي، وهو الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية أيضاً، بانعقاد مؤتمر العمل ونقل خالص تحياته للمبعوثين وكل الأفراد الدبلوماسيين على عملهم الجاد.

وخلال المؤتمر، تلقى المبعوثون تكليفات بالتنفيذ الكامل لخطط وترتيبات العمل الدبلوماسي للجنة المركزية للحزب وفقا لتوجيهات فكر شي جين بينغ بشأن الدبلوماسية، والاستمرار في العمل بتصميم أكبر.