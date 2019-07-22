النهار

15/ 7 /2019

50 عاماً على أول خطوة للإنسان على القمر "أبولو" غيّرت معرفة البشر للكون

حمل الرواد الأميركيون إلى الأرض 400 كيلوغرام تقريباً من صخور القمر الذي يشكل "حجر رشيد النظام الشمسي"، ما أحدث تحولاً كبيراً في معرفة البشر للكون، هي أشبه بأحجار رمادية اللون لا قيمة كبيرة لها، غير أن الكيلوغرامات الـ382 أثمن الموارد على الأرض"، وفق ما يقول سامويل لورنس المتخصص في الكواكب في وكالة الفضاء الأميركية (الناسا). وهو يؤكد لوكالة "فرانس برس" إن "القمر هو بمثابة حجر الزاوية لعلم الكواكب".

وقد نقل رواد الفضاء هذه الصخور إلى الأرض في خلال ست مهمات أميركية على القمر بين 1969 و1972.

وتمكن العلماء خصوصاً من فهم كيفية تشكّل قمر الأرض، في الفترة عينها التي تشكّل فيها كوكبنا الأزرق، أي ما بين 4.3 إلى 4.4 مليارات سنة، نتيجة حدث ضخم ضرب سلف كوكبنا. واستغرق الأمر مئات الملايين من السنين كي تتكدّس الشظايا في مدار أرضي وتشكّل القمر.

ويقول العالم: "اكتشفنا أن الهيكلية الداخلية للقمر هي مثل تلك التي تتحلّى بها الأرض، مع قشرة وغطاء ونواة"، لكن لا حياة فيها ولا متحجرات أصلية أو أصناف عضوية".

15 /7 /2019

مواد غذائية لمكافحة حب الشباب

أكد خبراء التغذية البريطانية فائدة 5 مواد غذائية في مكافحة حب الشباب بشرط أن يتم تناولها بشكل دوري.

إن خبراء التغذية أفردوا مكانة خاصة للشاي الأخضر، الذي يتميز بغناه بمضادات الأكسدة ويكافح الجذور الحرة (النتائج السلبية للتفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم)، وهذا ما يجعل مفعوله وقائياً.

ويحتوي الجوز البرازيلي على نسبة مرتفعة من السيلينيوم، الذي يتميز بكونه مضاداً قوياً للأكسدة وبفعاليته الوقائية في مكافحة حب الشباب ويحمي الخلايا من الالتهابات المرافقة لظهور البثور.

وتعد البطاطا الحلوة من المواد الغذائية الغنية بالبيتاكاروتين الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين الفعال في تعديل الإفرازات الذهنية المسببة لظهور حب الشباب.

كما أبرز الاختصاصيون دور تناول الحمضيات الغنية بفيتامين c في التسريع في التئام آثار حب الشباب وتقوية أغلفة الخلايا المكونة للجلد.

ويلعب مسحوق الكاكاو (شراب الكاكاو) أيضاً دوراً هاماً في الوقاية من ظهور حب الشباب لدوره في تحسين عمل الدورة الدموية في الجسم.

18 /7/ 2019

اقتحام إيريا 51 بحثاً عن كائنات فضائية مليون أميركي يستعدون لـ"غزو" قاعدة نيفادا

لأكثر من قرن، جاب العلماء الكون بحثاً عن علامات تشير إلى وجود حياة أخرى خارج كوكب الأرض. وهو مسعى أثبت أنه غير مجد حتى الآن... إلا لدى المقتنعين بنظرية مفادها أن الحكومة الأميركية تخفي كائنات فضائية في قاعدة نائية في نيفادا.

تعتبر المنطقة 51 قاعدة بالغة السرية تابعة للقوات الجوية الأميركية في صحراء نيفادا. ولم تعترف وكالة الاستخبارات المركزية بوجودها حتى عام 2013، عندما رفعت السرية عن الوثائق المتعلقة بطائرة التجسس في مركز المخلوقات الفضائية في المنطقة 51.

وقد أنتج الحدث عدداً لا يحصى من الرسوم التعبيرية يركز الكثير منها على أفضل السبل لتشتيت انتباه الحراس حتى يتمكن الآخرون من التسلل إلى المنطقة المحظورة.

وتوقع آخرون أن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) قد يلاحق أولئك الذين يخططون لحضور هذا الحدث.

18 7/ 2019

الأشخاص الأكثر عرضة لسرطان الكبد

وفق موقع صحيفة " ديلي ميل" البريطانية وجد العلماء أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من عنصر السيلينيوم يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

ويعتبر السلينيوم المعدن الموجود في التربة والمنتجات الحيوانية والأطعمة ذات الأصل النباتي، بما في ذلك المأكولات البحرية والمكسرات البرازيلية واللحوم والحليب والبيض.

واستناداً إلى المعاهد الوطنية للصحة، فالسلينيوم ضروري لصحة الإنسان حيث أنه يعزز الجهاز المناعي ويحافظ على سلامة الحمض النووي.

وأشارت مجموعة أبحاث إلى أن نقص السلينيوم يؤدي إلى انخفاض مستوى حماية الخلايا من التلف. ووجد الباحثون خلال الدراسة التي شملت أكثر من 500 شخص، أن المرضى الذين يعانون من سرطان الكبد والمرارة وسرطان القنوات الصفراوية لديهم مستويات لأقل من السليونيوم في دمائهم.

الديار

16/7/2019

"ناسا" تزرع الفلفل الحار خارج كوكبنا بدءاً من تشرين الثاني القادم

يعمل فريق من العلماء في وكالة القضاء الأميركية على ضمان موارد الطعام التي يمكن أخذها إلى القضاء للاعتماد عليها في الرحلات الطويلة مثل الذهاب إلى المريخ. ويأمل العلماء في إرسال نباتات الفليفلة الحولية الإسبانية إلى القضاء، حيث ستكون أول الثمار التي يزرعها الرواد الأميركيون ويحصدونا على متن محطة الفضاء الدولية. وعلى الرغم من وجود الآلاف من الأنواع المختلفة من الفلفل الإسباني، لأنه ينمو على ارتفاعات عالية ولديه فترات نمو قصيرة ويمكن تلقيحه بسهولة. وتواجه الكثير من النباتات مشكلات في النمو في الجاذبية الصغيرة، إذ أن أنظمة الجذور الخاصة بها معقدة، لكن رواد الفضاء نجحوا في إقناع النباتات بالنمو على متن المحطة الفضائية الدولية باستخدام أنواع خاصة من الضوء، وتقنيات أخرى لمساعدة النباتات على معرفة طريقة النمو صعوداً أو نزولاً. وتعد هذه الخطوة مهمة جداً بالنسبة لخطة ناسا الطموحة في إرسال البشر إلى المريخ، وذلك بضمان مكان أكثر قرباً من الأرض للتزود بالطعام الطازج.

الجمهورية

17/7/2019

ما لا تعرفونه عن تقنيّة الشحن اللاّسلكي للهواتف

إنّ قدرة الشاحن تحدّد سرعة الشحن، لكن يجب أن يكون الهاتف قادراً على التعامل مع هذه القدرة. بمعنى آخر إذا كان الهاتف معدّاً للتعامل مع قدرة 10 واط. وتمّ وضعه على شاحن 30 واط، فوقت الشحن ستتمّ على القوة الأقل، أي قدرة الهاتف والعكس صحيح.

تمتلك تقنية الشحن اللاسلكي العديد من الفوائد، فهي تقلل بشكل كبير من فوضى الأسلاك والحوادث. فعملية وصل وفصل الهاتف من الشحن أسهل بكثير مقارنة بالشحن التقليدي، كذلك تدوم الشواحن اللاسلكية فترة أطول بكثير من نظيرتها التقليدية كونها لا تحتاج لفصل ووصل الأسلاك طوال الوقت، بالتالي تحافظ أيضاً على سلامة منفذ الشحن في الهاتف. أما سلبيات الشواحن اللاسلكية فهي أنها ثابتة وكبيرة الحجم ويصعب حملها طوال الوقت وسعرها مرتفع. توفر شركات عدة ملحقات تسمح بإضافة ميزة الشحن اللاسلكي إلى الهاتف، مثل شراء غطاء واق يحتوي على ملف كهرومغناطيسي يتصل دائماً بمنفذ شحن الهاتف. كذلك هناك ملفات كهرومغناطيسية نحيفة جداً يمكن شراؤها يتم لصقها على الهاتف من الخلف، وتتصل أيضاً بمنفذ الشحن باستمرار.

الشرق

19/7/2019

"خلية فريدة" قد تساعد على شفاء القلب!

اكتشف علماء جامعة " كالغاري" الكندية خلية مناعية تقع في الفضاء المحيط بالقلب، قادرة على منع تندب عضلة القلب بعد الإصابة.

ويحيط بالقلب غشاء مليء بالسائل يسمى" سائل تامور" الذي لم يتمكن العلماء من فهم وظيفته بشكل جيد سابقاً.

والآن، وجد العلماء أن هذا السائل الغامض يحتوي على بلاعم وخلايا مناعية، تساعد على ترميم القلب بعد الإصابة.

وأوضحت الدراسة أن الدم ينقل الأكسجين إلى القلب، ودون ذلك، تتعرض الأنسجة العضلية للإصابة وتبدأ بالموت. وعندما يصاب شخص ما بأمراض القلب، فإن أفضل أمل لديه هو إدارة الأعراض وتقليل المزيد من الأضرار المحتملة.

الشرق الأوسط

19/7/2019

مخاطر التدخين الإلكتروني السلبي على الأطفال

وفقاً لمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها CDC في الولايات المتحدة، فإن السجائر الإلكترونية يمكن أن تتسبب في حدوث التدخين السلبي لغير المدخن المحيطين، بمستخدميها وذلك خلافاً للاعتقاد السائد بين معظم الناس، نظراً لطبيعة مكوناتها التي تحتوي على النيكوتين.

أوضح الباحثون أن تعرض الأطفال لأي نوع ولأي كمية من النيكوتين ضار بالصحة، ويجب ألا يحدث أن المخ في مرحلة النمو، يكون شديد الحساسية للنيكوتين ويمكن أن يحدث تلف في خلايا المخ التي ما زالت في طور التكوين.

وأشارت التجارب المختبرية على الحيوانات التي تعرضت للتدخين السلبي عبر السجائر الإلكترونية حدوث نقص وتراجع في النمو في الحويصلات الهوائية alveoli الصغيرة، التي يتم تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون فيها في الرئة في الحيوانات الصغيرة حيث في مرحلة التكوين.

وكذلك أوضح الباحثون أن التدخين السلبي الإلكتروني مرتبط بحدوث أمراض في الجهاز العصبي أهمها مرض فرط النشاط ونقص الانتباهADHD .