الوكالة الوطنية للإعلام

ظريف: الصواريخ البالستية موضوع غير قابل للنقاش ولا عودة بالتفاوض بالملف النووي إلى الصفر وسوق النفط لن تصمد بدوننا

أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في لقاء مع قناة "سي إن إن"، على هامش الاجتماع الوزاري لحركة "عدم الانحياز" المنعقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أن "القدرات الصاروخية لإيران ردعية، وأن طهران تنظر إليها كشأن مصيري". ورأى أن "العودة إلى طاولة المفاوضات، مرتبطة بالأميركيين، فهم الذين غادروا، وأن إيران لا يمكنها العودة في هذا الموضوع إلى نقطة الصفر.

وكالة الأناضول

سلاح الجو التركي يقصف أهدافًا لـ "بي كا كا" شمالي العراق بالتوازي مع عملية "المخلب"

شنّ سلاح الجو التركي غارة على أهداف تابعة لمنظمة "بي كا كا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب". جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، صباح الأحد. وقالت الوزارة إن المقاتلات التركية شنّت غارة ضد "بي كا كا" في منطقة "متينا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب". وأوضحت أن الغارة استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للمنظمة الانفصالية.

وكالة أنباء رويترز

مصدر عسكري: مقتل 7 مقاتلين موالين لحفتر قرب طرابلس

قال مصدر عسكري إن سبعة مقاتلين على الأقل موالين للجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بقيادة خليفة حفتر، قتلوا خلال ليل السبت في ضربة بطائرة مسيرة في ضاحية بجنوب العاصمة طرابلس. وقال الجيش الوطني الليبي دون تفاصيل إنه أسقط طائرة مسيرة يوم الأحد في ضاحية عين زارة بجنوب طرابلس.

وكالة فرنس برس

ألمانيا تكرّم منفذي محاولة اغتيال هتلر قبل 75 عاماً

عبّرت ألمانيا السبت عن إشادة خاصة بمنفذي محاولة اغتيال هتلر قبل 75 عاماً، وخصوصاً كلاوس فون شتاوفنبرغ الذي قاد المجموعة، وذلك في وقت يحاول اليمين القومي استغلال إرثها. وفي خطاب خلال احتفال في برلين أمام دفعة من المجنّدين الجدد، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "العصيان يصبح أحيانا واجباً".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إيران تنشر وثائقياً حول جواسيس اعتقلتهم يعملون لصالح أمريكا ودول أخرى

أعلنت إيران أنها ستفصح عن تفاصيل حول عدة جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة ودول أخرى، ألقت القبض عليهم وأحالتهم للقضاء. ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن وزير الأمن سيد محمد علوي قوله، "حددنا جواسيس أميركيين وجواسيس تابعين لوكالات مخابرات لدول أخرى في العديد من الأماكن الحساسة في الجمهورية الإسلامية، وقمنا بتسليمهم إلى القضاء بعد اعتقالهم".