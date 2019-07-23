الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد ورئيس الصين يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين شملت المجالات الدفاعية والاقتصادية والتجارية والبيئية، إضافة إلى التعليمية والجمارك والطاقة، والتي تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

الوطن - عمان

السلطنة تحتفل بيوم النهضة

تحتفل السلطنة بالذكرى التاسعة والأربعين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، وبهذه المناسبة تلقى السلطان قابوس بن سعيد برقية تهنئة من الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بمناسبـة يوم النهضـة. كما تلقى السلطان قابوس برقية تهنئة من سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى.

القدس - فلسطين

السفير منصور: على مجلس الأمن التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية

بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (دولة بيرو)، ورئيسة الجمعية العامّة للأمم المتحدة، يطالب فيها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الدولية والضغط على إسرائيل فوراً لوقف جميع انتهاكاتها التي تمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وذلك عقب "مجزرة" الهدم في وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، والتي شرّدت عشرات المواطنين حتى الآن، بينهم أطفال.

الوطن السورية - سوريا

تلقى رسالة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان … الرئيس الأسد: مساعدة السوريين بالضغط على الدول الداعمة للإرهابيين

شدد الرئيس بشار الأسد، على أن أهم ما يمكن القيام به لمساعدة الشعب السوري، هو الضغط على الدول التي تدعم الإرهابيين وتسعى لإطالة أمد الحرب، وتفرض العقوبات على الشعب السوري لتغيير نهجها هذا، والتوجه نحو تعزيز السلام والاستقرار عوضاً عن ذلك. الرئيس الأسد تلقى، رسالة خطية من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، نقلها الكاردينال بيتر تركسون رئيس المجلس الحبري لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة. وتركز اللقاء مع الكاردينال تركسون والوفد المرافق له، بحسب ما أوردت وكالة "سانا" الرسمية، حول مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث تحدث الرئيس الأسد عن الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الإرهابيون بحق المدنيين، انطلاقاً من المناطق التي ما زالوا يتمركزون فيها، وخاصة في إدلب والدعم الذي ما زال يصل إلى التنظيمات الإرهابية من بعض الدول الإقليمية والغربية بغية استمرار جرائمهم هذه. وأكد قداسة البابا في رسالته مجدداً، موقفه الداعم لاستعادة الاستقرار في سوريا، ووقف معاناة الشعب السوري جراء الحرب وما نتج عنها. حضر اللقاء المونسنيور نيقولا ريكاردي سكرتير المجلس البابوي والكاردينال ماريو زيناري السفير البابوي بدمشق.