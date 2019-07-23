النهار/ سركيس نعوم

كتب عن ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، معتبراً أن الموقف اللبناني منه لم يكن موحداً في البداية في حين أن موقف رئيس مجلس النواب كان وجوب تلازم ترسيم الحدود بإشراف الأمم المتحدة.

وكشف عن أنه قيل للرئيس نبيه بري ماذا لو تكون بطل الترسيم البحري في سوريا فأجاب موافق لكن هناك شيئاً أريده في المقابل.

الجمهوري/ طوني عيسى

قال في الفترات المقبلة ستكون هناك استحقاقات تفرض على رئيس الحكومة السؤال ماذا أفعل؟ هل انتقض فتفرط الحكومة ومعها التسوية أم أمشي مع البلد والبلد ماشي؟

ولفت إلى أن البعض يراهن على انفراط للحكومة وآخرين يقولون إنه على الحريري أن يكون انتحارياً ليتخذ قراره.

الشرق / تيريز صعب

نقلت عن مصدر دبلوماسي عربي استغرابه لتعليق أعمال مجلس الوزراء اللبناني وسط تخبط سياسي واقتصادي كبير في البلد، معتبراً أن هذا الأمر لو حصل في أي بلد آخر لكانت استقالة الحكومة. فالبلاد لا يمكن أن يحكمها أحزاب وتيارات بل على مجلس الوزراء أن يكون سند نفسه ولا يجوز لأي كان تعطيل عمله أو مخالفة الدستور.