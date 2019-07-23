الوكالة الوطنية للإعلام

بو صعب أطلع لجنة الدفاع على إحالته ملف الرشى في الحربية على وزير العدل: ما فعلته عين الصواب

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب والنواب: وهبي قاطيشا، وليد سكرية، جان طالوزيان، محمد خواجه، علي عسيران، أنور الخليل، رلى الطبش، عثمان علم الدين، علي عمار، فادي سعد، قاسم هاشم، آلان عون، أنطوان بانو، سامي الجميل، عدنان طرابلسي. إثر الجلسة قال بو صعب: "تشرفت اليوم بحضور اجتماع لجنة الدفاع التي طلبت مني ذلك من أجل السؤال عن ملف كنت قد حولته عبر وزير العدل إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب فيه، وهو ملف قديم قبل أن أتسلم وزارة الدفاع. وقد أوضحنا الصورة، ورئيس اللجنة، وهو أستاذ في القانون يعرف أين يحصل الاستجواب في الهيئة العامة وليس في الجلسة، وهذه الجلسة هي من باب التعاون بين السلطات. وجل ما في الأمر أنني أرسلت مكتوباً من وزير الدفاع إلى وزير العدل في ملف يتعلق بالمدرسة الحربية وإدخال بعض الضباط إلى هذه المدرسة والاتهامات التي وجهت للبعض يومها عن دفع رشى من أجل دخول المدرسة الحربية، ثم تطور الملف في المحكمة العسكرية إلى أن صدر تقرير عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي أرسلت تقريراً سرياً، والملف ما زال أمام القضاء."

وكالة الأناضول

"غوتيريش" يطالب إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين بالقدس

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين بالقدس الشرقية، وقال إنه يتفق مع بيان أصدره مسؤولون أمميون في هذا الصدد. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، وقال المسؤولون الأمميون، في بيانهم، "نتابع عن كثب التطورات في منطقة صور باهر بالقدس حيث يواجه سبعة عشر فلسطينياً، من بينهم تسعة لاجئين فلسطينيين، خطر النزوح ويخاطر أكثر من 350 آخرين بفقدان ممتلكاتهم بسبب اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم 10 مباني ، بما في ذلك حوالي 70 شقة ، بسبب قربها من الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

وكالة أنباء رويترز

بريطانيا: لا تنازلات في ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إنه لا يمكن تقديم تنازلات في ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وإن من الممكن أن تتعاون بريطانيا مع الولايات المتحدة بشأن نهجها تجاه المسألة رغم اختلاف وجهات النظر بين البلدين إزاء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وقال هنت أمام أعضاء البرلمان "عندما يتعلق الأمر بحرية الملاحة، لا يمكن تقديم تنازلات"، مضيفاً أنه رغم أن الولايات المتحدة لم تعد تدعم الاتفاق النووي الذي تسانده بريطانيا، فإن بإمكان البلدين التعاون في معظم القضايا.

وأضاف "لذا فإن الحل الذي نقترحه على مجلس (العموم) هذا المساء، هو حل يشمل تحالفاً أوسع بكثير بين بلدان، بما فيها بلدان أخرى... تتبنى نهجاً مختلفاً إزاء اتفاق إيران النووي."

وكالة فرنس برس

بريطانيا تخطط لتشكيل قوة حماية أوروبية في الخليج

أعلنت بريطانيا، أنها تخطط لتشكيل قوة بقيادة أوروبية لحماية الشحن البحري في الخليج بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة ترفع العلم البريطاني في تصعيد خطير للتوترات في المنطقة. وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ذلك عقب اجتماع وزاري طارئ عقد للردّ على حادثة الجمعة. وقال هانت أمام النواب البريطانيين "سنسعى الآن لتشكيل مهمّة حماية بحرية أوروبية لضمان العبور الآمن للطواقم والشحنات في هذه المنطقة الحيوية". وأضاف "سنسعى إلى تشكيل هذه القوة بالسرعة الممكنة .. ولن تكون جزءاً من سياسة الضغوط القصوى الأميركية على إيران".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"شعرت بالفزع"... ليبرمان يحذر من سلاح تمتلكه حماس ويتحدث عن "أموال قطر"

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إن حركة "حماس" تنتج صواريخ قادرة على الوصول إلى محطة الخضيرة للطاقة. وزعم ليبرمان في تصريحات له، أن بإمكان حماس أن تنتج يومياً صاروخاً من هذا النوع، مضيفاً "رأيت قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن إدخالها إلى قطاع غزة، وقد شعرت بالفزع"، بحسب موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية. وتابع "بالأمس واليوم رأينا كيف قام مساعد المبعوث القطري بتمرير الأموال خلسة لمنظمة حماس، نتنياهو يدفع الثمن لمنظمة إرهابية". وأوضح ليبرمان، أنه قدم سابقاً مقترحات لاغتيال هنية، لكن رئيس الوزراء نتنياهو منعها متذرعاً بأن ذلك سيحدث تدهورا كبيراً للوضع الأمني.