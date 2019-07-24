شرق الأوسط 17/7/2019

قوة التصنيع والاستهلاك تدعم الاقتصاد الأميركي

أظهرت بيانات أميركية قوة كبيرة لعاملين من أهم عوامل دعم الاقتصاد، وهما التصنيع والاستطلاع، ما يعطي مؤشرات جيدة لصانعي السياسات المالية، إضافة إلى بيانات أخرى على غرار البطالة، تدل على صلابة الاقتصاد في وجه التباطؤ العالمي.

وزادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في حزيران الماضي، ما يشير إلى إنفاق استهلاكي قوي ربما يسهم في إزالة بعض الضرر الذي تعرض له الاقتصاد من ضعف استثمارات الشركات. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات التجزئة أرتفعت 0.4% الشهر الماضي، مع زيادة مشتريات الأسر من السيارات ومجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى.

وتوقع الاقتصاديون، في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة مبيعات التجزئة 0.1% فقط في حزيران. وعلى صعيد مواز، تسارع ناتج الصناعات التحويلية الأميركي في حزيران ليرتفع للشهر الثاني على التوالي، لعوامل منها زيادة إنتاج السيارات ومكوناتها.

وأفاد بنك الاحتاطي الفيدرالي في نيويورك بأن مؤشر "إمباير ستيت"، الذي يقيس أنشطة المصانع في الولاية، أرتفع من سالب 8.6 نقطة في حزيران الماضي، إلى موجب 4.3 نقطة خلال تموز. وذكرت وكالة " بلومبرغ" أن التوقعات بشأن ثقة الأعمال خلال الأشهر الستة المقبلة انتعشت أيضاً خلال تموز.

19/7/2019

15% من ديون العالم الصينية

تجاوز مقياس ديون الصين 300% من الناتج الإجمالي للبلاد، وفقاً لمعهد التمويل الدولي، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الدعم للاقتصاد المتباطئ بينما تسعى لاحتواء المخاطر المالية. وقال التقرير: "في حين أدّى سعي السلطات لكبح إقراض بنوك الظل (على الأخص للشركات الصغيرة) إلى تراجع ديون المؤسسات غير المالية، فإنّ صافي الاقتراض في قطاعات أخرى دفع إجمالي ديون الصين إلى أكثر من 40 تريليون دولار، بما يشكل نحو 15% من الديون العالمية... وتجدر الإشارة إلى أنّ إصدارات السندات في الداخل تشير إلى زيادة كبيرة في اقتراض الحكومات والبنوك المحلية هذا العام".

22/7/2019

11 مليار يورو للانتقال إلى الاقتصاد المستدام في الاتحاد الأوروبي

أطلق بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع خمسة بنوك وطنية في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، مبادرة بقيمة 10 مليارات يورو لتسريع عملية الانتقال إلى الاقتصاد المستدام والدائري.

وقال بنك الاستثمار الأوروبي، إن "المبادرة المشتركة هي لدعم تطوير وتنفيذ مشروعات وبرامج الاقتصاد الدائري في دول الاتحاد، وتستهدف ما لا يقل عن عشرة مليارات يورو من الاستثمارات خلال السنوات الخمس 2019-2024، بهدف منع النفايات والقضاء عليها، وزيادة كفاءة الموارد وتعزيز الابتكار".

وستجمع المؤسسات بين خبرائها وخبرتها وقدرتها المالية من أجل دعم أفضل مشروعات دائرية قابلة للبقاء، وستوفر المبادرة المشتركة حول الاقتصاد الدائري، القروض أو الاستثمار في الأسهم أو الضمانات للمشروعات المؤهلة، وتطوير هياكل تمويل مبتكرة للبنية التحتية العامة والخاصة ذات الأحجام المختلفة، وكذلك لمشروعات البحث والابتكار.

وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرز هوير، إن مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والأزمات البيئية هي التحدي الأكثر إلحاحاً في عصرنا، مضيفاً أن "تعزيز الاقتصاد الدائري هو واحد من أقوى اأادوات لدينا، وهو لا يساعد فقط في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، وإنما أيضاً سيحقق فوائد ضخمة للاقتصاد والمجتمع.

22/7/2019

مهمة البنك الدولي تزداد مع 700 مليون شخص يعيشون فقراً مدقعاً

بدأ ديفيد مالباس ولايته على رأس البنك الدولي في (نيسان) الماضي، بالتشديد على الضرورة الملحة للحد من الفقر في العالم وتوزيع الازدهار بشكل أفضل.

ويرى المساعد السابق لوزير الخزانة الأميركي، أن الإنجاز الرئيسي الذي حققه البنك الدولي، هو أنه توصل إلى "تحسين حياة الناس بشكل لافت، وجعلها أكثر ازدهاراً"، وتم إخراج مليار شخص من الفقر منذ 1990، وتوفير مياه الشرب والتعليم لملايين آخرين، بفضل تكاتف عدة جهات وتضافر مجموعة من العوامل.

ويدعو مالباس إلى تركيز الجهود بصورة خاصة على أفريقيا، حيث "المشكلات كبرى للغاية وجلية"، مشيراً إلى أن اعتماد "سياسات جيدة عنصر أساسي" من أجل هذه القارة التي تجد صعوبة في النهوض.

وبإمكان البنك الدولي المساهمة في الحد من الفقر في أفريقيا بواسطة برامج تشجع على سبيل المثال، اندماج المرأة في الدورة الاقتصادية والفتيات في النظام التربوي. لكن من الضروري أيضاً بحسب رئيس البنك الدولي تسهيل المبادلات والتجارة عبر الحدود ومرونة الأسعار والمنافسة مع الشركات العامة.

23/7/2019

"وكالة الطاقة" مستعدة للتحرك للإبقاء على إمدادات نفط كافية

قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كثب، وإنها مستعدة للتحرك إذا اقتضت الضرورة للإبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط العالمية.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس، إن حق المرور لإمدادات الطاقة عبر المضيق محوري للاقتصاد العالمي ويجب المحافظة عليه.

من جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري إن ارتفاع إمدادات النفط والغاز الجديدة قلص قدرة إيران على التأثر في سوق النفط العالمية.

وخفض غولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب على النفط على أساس سنوي لعام 2019، مستنداً إلى أنشطة اقتصادية عالمية محبطة، تأثرت سلباً بصورة أكبر بطقس أقل برودة وضعف الطلب على الوقود لتوليد الكهرباء ومراجعات خفضت الطلب لمستويات تاريخية، ما يشير إلى نمو أضعف للطلب على النفط في 2018.

17/7/2019

الصين: الرئيس الأميركي "يضلل" الشعب بربطه اتفاق التجارة وتباطؤ الاقتصاد

رفضت بكين تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن بكين تحتاج إلى إبرام اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، بسبب تباطؤ اقتصادها، قائلة إن هذا مضلل تماماً وإن كلا البلدين يرغب في التوصل إلى اتفاق. وغرد ترامب بأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، يقدم الدليل على أن للرسوم الجمركية الأميركية أثراً كبيراً، وحذر من أن واشنطن قد تكثف الضغط أكثر.

17/7/2019

أزمات القطاع المالي العالمي تحل على "دويتشه بنك"... خسائر ضخمة وتسريح آلاف الوظائف

أطلقت تقارير ودراسات عديدة تحذيرات سابقة من أن النظام المالي العالمي، يقف على أعتاب العديد من الأزمات، وبينت الأحداث الأخيرة التي يواجهها المصرف الألماني دويتشه بنك، لتؤكد أن الأزمة بدأت بالفعل، وأن مستقبلاً غامضاً ينتظر القطاع المالي العالمي خلال العام الحالي.

وأعلن مصرف "دويتشه بنك" عن شطب 18 ألف وظيفة بدوام كامل، مؤكداً إقرار برنامج شامل لإعادة الهيكلة حتى العام 2022 بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7.4 مليار يورو.

وبدأ " دويتشه بنك" تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإصلاح في البنوك الاستثمارية منذ الأزمة المالية العالمية، والتي تتضمن خفض 18 ألف وظيفة عالمياً باستبعاد أطقم كاملة من عملياته في آسيا، وهو ما دفع أسهم البنك الألماني إلى الارتفاع في التعاملات قبل فتح السوق يوم الإثنين.

وحسب تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي صدر أخيراً، فإن ثمة مخاطر تهدد الاستقرار المالي العالمي، مشيراً إلى مجموعة من نقاط الضعف في النظام المالي، حتى يتمكن صناع السياسة من رصد تلك الثغرات في الوقت المناسب واتخاذ خطوات وقائية عند الضرورة لتخفيف المخاطر.

22/7/2019

العراق يقرر إنشاء جزيرة نفطية عائمة في المياه الإقليمية بالبصرة

أعلن مسؤول نفطي عراقي أن الحكومة وافقت على إنشاء "جزيرة نفطية عائمة" في المياه الإقليمية بمحافظة البصرة جنوبي البلاد. جاء ذلك وفق بيان لوكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج فياض حسن،

وأوضح أن الهدف من الخطورة هو "رفع الطاقة التصديرية من الجنوب إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً.

ولفت إلى أن الجزيرة النفطية ستقدم الخدمات البحرية للسفن والبواخر.

وينتج العراق حالياً نحو 4.5 ملايين برميل نفط يومياً، ويبلغ متوسط صادراته منها 302 ملايين، في حين يسعى إلى زيادة إنتاجه فوق 5 ملايين.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل نحو97%.

22/7/2019

مؤسس "هواوي" مستعدون للاستغناء عن المنتجات الأميركية

أعلن مؤسس ومدير شركة "هواوي" رين زهينجفاي، أن شركته مستعدة تماماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى كافة منتجاتها.

وقال زهينجفاي "الشركة جاهزة للتخلي الكامل عن كل المنتجات الأميركية التي كانت تستخدمها لتشغيل وتطوير منتجاتها، وذلك ضمن حوار صحفي أجراه مع موقع (yahoo finance) الاقتصادي.

وأضاف زهينجفاي أن مبيعات هواتف هواوي تراجعت بنسبة 40% بعد أسبوعين فقط، من تطبيق الحظر الأميركي في نهاية أيار ولكنها عادت لطبيعتها وتعافت الآن.

وأوضح زهينجافي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في استخدام هواوي كورقة ضغط في مفاوضاته مع الصين، خلال حربهما التجارية الاقتصادية المستمرة، ولكنه نفى تماماً إمكانية حدوث ذلك لأن هواوي لا تشكل أي خطر.