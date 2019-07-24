TL

يبذل رئيس الحكومة سعد الحريري جهداً لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء على قاعدة حل حادث الجبل قضائياً.

لكن مصادر مطلعة وعلى رغم مكوكية تحرك اللواء عباس ابراهيم، أفادت بعدم حصول تقدم بالعمق حتى الآن على مسار المساعي لحلحلة ذيول مشكلة البساتين- قبرشمون، وبالتالي لا موعد لجلسة حكومية بعد في انتظار أن يتم تحديد الجهة القضائية المختصة للقضية وأن يتبلور الحل بهدوء وجدية وسلاسة، وعلى قاعدة الملاءمة بين احترام الهيبة القضائية وأرواح الضحايا والمرونة السياسية، وبما يريح الأجواء على مستوى الجبل في شكل خاص والبلد ومسار عمل مجلس الوزراء في شكل عام.

المنار

اجتماع وزاري مصغر على وقع أزمة النفايات، خرج بعده وزير البيئة بمئة حل وحل، لكنها غير سحرية كما قال، فيما اللبنانيون واقعون تحت روائح إن لم تكن في المطامر فهي بطريقها إلى بعض الشوارع، لا سيما العاصمة بيروت.. فهل من يستفيق؟

nbn

في الشأن الاقتصادي والمالي اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن موازنة 2019 التي أقرها مجلس النواب هي بداية جيدة مطمئناً إلى أن الوضع الاقتصادي يتجه نحو الأفضل وأن وضع الليرة مستقر وقال إن الأنظار تتجه نحو موازنة 2020.

mtv

موقف كتلة المستقبل بعد الظهر ثبت الانطباع القائم، كما ثبت حقيقة جديدة مفادها أن الرئيس الحريري تعب من الانتظار ومل المماطلة والتسويف. فالكتلة أعلنت في ختام بيانها أن المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما من شأنه تحريك عجلة العمل الحكومي. فهل يفعلها رئيس الحكومة؟ وهل يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد قبل التوصل إلى المخرج القضائي-القانوني الملائم لحادثة قبرشمون؟ وفي حال انعقاد الجلسة الحكومية هل ستمضي الأمور على خير أم أن الجو المتشنج بين المكونات الحكومية المختلفة سيؤدي إلى تطيير الجلسة وربما تفجير الحكومة؟

NTV

الأزمة التي جمدت عروق الحكومة اللبنانية منذ ثلاثة وعشرين يوماً ولا تزال تخضع للمزايدات والشروط وبعدما تحصن الرئيس سعد الحريري بقوة الموقف وتشجع على إصداره في غضون ساعات تريث وأجرى تواصلاً مع رئيس الجمهورية بهدف الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء وهو ينتظر رد الرئيس عون لأن جدول الأعمال جاهز ويعد استكمالاً لآخر جلسة.

المستقبل

حادثة قبرشمون يتوقع أن ينتهي من دراستها القاضي كلود غانم خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، ليصار بعد ذلك إلى الادعاء وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، خاصة وان التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي يصل عدد صفحاتها إلى ما يقارب السبعمئة.

OTV

تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة خاصة مع ال otv، عرض فيها لتحديات المرحلة، في وقت كان رئيس جمعية المصارف سليم صفير يؤكد من السراي الحكومي أن وضع الليرة جيد، وأن هدف المصارف يبقى مساعدة الحكومة والوطن.

LBC

تنتظر الموازنة أن تنشر في الجريدة الرسمية، لكن عملية التنقيح تستدعي المزيد من الوقت بما يعني ترجيح أن لا تصدر في الجريدة الرسمية بعد غد الخميس، وهذا الانتظار يحتم انتظار المباشرة بالإجراءات التي فرضتها الموازنة لجهة الرسوم والضرائب الجديدة .

الميادين

أفاد مراسل "النشرة" في ​نيويورك​ ​سمر نادر​ بأن "​الكويت​ قدمت مشروع بيان رئاسي حول ​فلسطين​ في ​مجلس الأمن​ يدين أعمال الهدم التي تحصل اليوم في فلسطين".

الجزيرة

شدد نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ على "دعم ​سوريا​ شعباً وقيادة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في ​تقرير​ مصيره، موضحاً أن "صفقة القرن لن تحقق أهدافها لأن إرادة ​الشعب الفلسطيني​ والعربي أقوى من مخططاتهم الدنيئة".

العربية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه سيشمل دولاً من جميع أنحاء العالم.