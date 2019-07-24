لبنان الحر

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الأمين العام للمجلس الأعلى ‏للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط وجرى البحث في ‏الأوضاع العامة‎.‎

صوت لبنان

التقى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ رئيسة جمعية " Green Cedar Lebanon " باسكال شويري سعد وعضو الجمعية كاتيا تيّان وجرى البحث في مشروعها لتشجير غابة أرز على قطعة أرض في منطقة كفردبيان- ​عيون السيمان​ يوم الأحد 11 آب المقبل برعاية وحضور وزير البيئة.

radio orient

استقبل الرئيس تمّام سلام سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه وجرى عرض للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة إضافة إلى العلاقات اللبنانية الفرنسية.

اذاعة النور

التقى وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ وفد ​مؤسسة التمويل الدولية​ التابعة للبنك الدولي برئاسة مارسيل راشد وبحث معه العلاقات الثنائية بين ​لبنان​ والمؤسسة، كما تناول البحث أهمية تطوير القطاعات الإنتاجية سيما ​القطاع الزراعي​ والصناعات الغذائية لأهمية دورها في إنماء المناطق الريفية وتعزيز المساهمة في رفع وزيادة الإنتاج الوطني ولعب دورها التنموي في الاقتصاد الوطني.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، سفير ​اليابان​ في ​لبنان​ ماتاهيرو ياماغوشي، الّذي عرض معه للعلاقات اللبنانية - اليابانية، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​.