قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن واشنطن سعت إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، وخلق التوترات في البلاد لكنها فشلت، وأن الرئيس دونالد ترامب ينظر إلى السياسة الخارجية كتجارة.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران ستبقى أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان، وشدد خلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي أن أمن المنطقة واستقرارها، يكتسب أهمية بالغة لإيران وأن حل مشاكل المنطقة يكون بالحوار بين دولها.

اعتبر مجلس الوزراء السعودي أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية، يعد انتهاكاً للقانون الدولي ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تؤدي مهمات الشرطي في مضيق هرمز لحماية سفن الدول الغنية مثل الصين والسعودية واليابان، وأن الولايات المتحدة تحارب في سبيل جميع الدول وهذا يكلفنا ثمناً باهظاً. وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إن واشنطن بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، على أن يشمل دولاً من جميع أنحاء العالم، وكرر أننا نعمل لتغيير سلوك قيادة إيران.

نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن فرنسا وإيطاليا والدنمارك تدعم قوة بحرية بقيادة أوروبية. وأعلنت مصادر دبلوماسية فرنسية، أن فرنسا قد توافق على مقترح بريطانيا بتشكيل قوة بحرية أوروبية في الخليج، وقال وزير الخارجية جون إيف لودريان إن بلاده تعمل مع بريطانيا وألمانيا لتشكيل فريق عمل لمراقبة الوضع في الخليج.

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه العميق إزاء الاستيلاء على السفن بما في ذلك في مضيق هرمز، ودعا كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد. ويعقد يوم الأحد اجتماع طارئ على مستوى وزاري أو المدراء السياسيين بمشاركة الدول الكبرى في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي.

قال وزير الخارجية الروسية لافروف إن عدداً كبيراً من الرؤوس الحامية في واشنطن يريد حل المشكلة عسكرياً، وأن ترامب لا يشاركهم ذلك.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أن موسكو لم تتلق أي مقترحات من الولايات المتحدة بشأن إنشاء تحالف لحراسة مضيق هرمز، وقال نحن نقترح مفهومنا للأمن الجماعي، وأنا لا أفهم شخصياً ما يقترحه الأميركيون. واقترحت روسيا أن مفهوم الأمن يكون من الدول الإقليمية فقط، ورفضت نشر قوات عسكرية في الخليج.

قال الجنرال الأميركي كينيث ماكنزي إن لدى الولايات المتحدة يقين بأنها أسقطت أكثر من طائرة إيرانية واحدة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى إسقاط طائرتين وليس فقط التي أعلن عنها.

"الجمهورية" وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس، بغالبية واضحة على تعيين مارك إسبيرا وزيراً للدفاع الأميركي، بعد 7 أشهر من استقالة جيم ماتيس. وستكون أولى مهمات إسبيرا الاجتماع بوزراء حلف شمال الأطلسي في بروكسيل الأسبوع المقبل.

"نداء الوطن" هنأ وزير الخارجية محمد جواد ظريف رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون على فوزه، وقال في تغريدة إن إيران لا تسعى إلى المواجهة، لكنها على بعد 1500 ميل من ساحل الخليج وهذه مياهنا وسنحميها، واعتبر أن مصادرة حكومة تيريزا ماي للنفط الإيراني بطلب من أميركا هو "قرصنة". كما هنأ جونسون كل من الرئيس الأميركي الذي رأى أنه سيكون "عظيماً" وكذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتطلع للعمل مع جونسون.

"الجمهورية" أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أم،س أن على الولايات المتحدة توضيح تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن أفغانستان، وخصوصاً أن بإمكانه كسب الحرب بسهولة لكنه لا يريد قتل عشرة ملايين شخص، مشدداً أن رؤساء دول أجنبية لا يمكنهم تقرير مصير أفغانستان في غياب القيادة الأفغانية.

وصل المندوب الأميركي خليل زاد إلى كابول أمس، قبيل توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة لجولة ثامنة من محادثاته المباشرة مع طالبان، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات في الدوحة في غياب الرئيس الأفغاني أشرف غني وإدارته.