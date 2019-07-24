الأخبار/ هيام القصيفي

تناولت التعاون العسكري بين الجيش اللبناني وروسيا، وقالت: تعرف روسيا تماماً حساسية الوضع اللبناني، وتتفهم حاجات الجيش والأجهزة الأمنية من دول غربية. هذا لا يمنع رغبتها في تعزيز تعاونها، واستعدادها لتنسيق عميق في مجال الأمن والمعلومات، الأمر الذي يصبّ في مصلحة الجيش في مجال مكافحة الإرهاب. ولأن تسرُّب مسلحين وتهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان، على تماس مع شبكات إرهابية، لا يزال يمثل ثغرة أمنية خطيرة، تحوّل هذا الموضوع نقطة أولية في نقاشات مشتركة تثمر تعاوناً بين بيروت وموسكو، إضافة إلى نقاشات حيوية في موضوع النازحين السوريين وفق المبادرة الروسية التي لا تزال معلقة. ويريد لبنان تعزيز تعاونه في نقطتين: الأولى الإسهام في منع تسرب المقاتلين والإرهابيين إليه. النقطة الثانية، هي الحصول على بنك معلومات عن المسلحين الذين تملك الأجهزة الروسية ملفات عنهم.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن سفراء أجانب قولهم إنه لا يُمكن للحكومة الحالية أن تتعطّل جلساتها بسبب حادثة أمنية مثل جريمة قبرشمون برغم فداحتها، لأنّ من شأن ذلك تعطيل عمل المؤسسات في البلاد فيما تعمل دول الخارج والدول الأوروبية على مراقبة أدائها وعملها. ورأت أنه يجب تفادي تعطيل الحكومة والسعي للتوافق من خارج مجلس الوزراء على هذه الحادثة أو القبول بالتصويت أيّاً كانت نتيجته، لكي يُتابع المجلس عمله في حلّ الملفات الملحّة لإنقاذ الوضع المعيشي والاجتماعي ويستعيد ثقة الشعب به.

اللواء/ كارول سلّوم

قالت إنّ احتفال الأول من آب يحمل عنوان: "اليوبيل الماسي للاستقلال"، ورأت مصادر مطلعة أنّه كما كان عليه خطابا الرئيس ميشال عون في العامين الماضيين جازمين لن يختلف عنهما خطاب هذا العام. مشيرةً إلى أنه بموازاة موضوع حادثة قبرشمون فإنّ رئيس الجمهورية لن يغفل عن التحديات الماثلة أمام الوطن، سواء كانت اقتصادية أو غيرها. وأكّدت المصادر أنه يتابع مسار الأمور وكل ما يريد قوله سيكون حاضراً في مناسبة الأوّل من آب على أنه معروف عن الرئيس عون تحضيره لمبادرة ما أو لطرح ما بشكل مفاجئ وفي الوقت الذي يشاء مع العلم أنه لا بدّ من ترقب مواقفه في حفل تقليد السيوف للبناء على المرحلة المقبلة.

الشرق / يحيى جابر

قال إنّ لبنان هو "الدولة الوحيدة" في المنطقة، التي تعتمد "الديموقراطية"، ونظام الانتخابات لإنتاج السلطة التنفيذية، وقد كان لهذا وجوه إيجابية كما ووجوه سلبية، لكنه رأى وجوب الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية. حيث أن معظم دول العالم التي اعتمدت "الديموقراطية" عملت على الفصل بين هذه السلطات. وذكر بأنّ التجارب دلت على وجوب الفصل بين السلطات الثلاث، إذا أريد لهذا البلد أن ينطلق نحو الإصلاحات الحقيقية، والمحافظة على مصلحة الشعب التي يجب أن تكون فوق كل مصلحة بعيداً عن جميع الحسابات.