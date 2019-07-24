the washington post

قائد البحرية الإيرانية يزعم وجود طائرات مسيّرة تراقب جميع السفن الأميركية في الخليج الفارسي

أعلن قائد البحرية الإيرانية في مقابلة نُشرت الثلاثاء أن أسطولاً من الطائرات المسيّرة سمح لإيران بمراقبة جميع السفن الأميركية الموجودة في منطقة الخليج الفارسي وتطوير أرشيف لتحرّكاتها اليومية. وأتى هذا التصريح بعد أيام من تصريح أدلى به الرئيس ترامب حيث قال إن سفينة حربية أميركية دمّرت طائرة إيرانية مسيّرة في حين أنكرت إيران سقوط إحدى طائراتها قد أسقطت ونشرت بعد ذلك شريط فيديو ادّعت طهران أنه يثبت صحة روايتها لما حصل.

وفي مقابلة مع موقع إخباري إيراني، أضاف الأدميرال حسين خانزادي، قائد البحرية الإيرانية، أن كل سفينة أمريكية موجودة في المنطقة خاضعة لمراقبة طائرات إيرانية مسيّرة.

وتابع خانزادي قائلاً" نملك طائرات مسيّرة تتمتع بمدى كبير ولا تحدّها أية قيود في مجال الاتصالات، كما لدينا أرشيف كامل لصور السفن الأميركية التي تقترب من مسافات بعيدة".

وأضاف خانزادي أنه هذا الأرشيف الضخم للتحرّكات اليومية يشمل الخليج الفارسي وخليج عمان.

the new york times

الولايات المتحدة تفتح تحقيقاً جديداً في الشركات التكنولوجية الكبرى

قررت الحكومة الفدرالية استخدام صلاحياتها الاستقصائية الكاملة للتحقيق في قضايا تتعلق بأكبر شركات التكنولوجيا في العالم بعد بروز انتقادات بدأت تطال قطاع الشركات التكنولوجية منذ أكثر من عام.

وقالت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء إنها ستبدأ حملة مراجعة لمكافحة الاحتكار وستحقق في كيفية مراكمة عمالقة الإنترنت للثروات وما إذا كانت قد تصرفت بشكل يحدّ من المنافسة. ويتم إجراء تحقيقات مماثلة في الكونغرس وفي لجنة التجارة الفدرالية، التي تتقاسم مسؤوليات الرقابة على مكافحة الاحتكار مع وزارة العدل.

هذا الإجراء هو أوضح مؤشر حتى الآن على أن الحجج الطويلة الأمد التي ساعدت في حماية الشركات التكنولوجية العملاقة من التدقيق في مكافحة الاحتكار بدأت تتآكل. منذ سبعينيات القرن العشرين، كان هناك إجماع في دوائر مكافحة الاحتكار على أنه إذا كانت الشركات تركز على رفاهية المستهلك - على سبيل المثال ، من خلال تقديم أسعار مخفضة - فلن يكون من المرجح أن تجتذب التدخل الفيدرالي. ونظراً إلى أن شركات مثل Google و Facebook توفر خدمات مجانية إلى حد كبير فهي لم تخضع حتى الآن لعمليات مكافحة الاحتكار الفيدرالي.

إلا أن هذا النهج تطور، مدفوعاً من قِبل الخبراء وغيرهم، مع تزايد المخاوف بشأن نفوذ Google و Facebook و Amazon و Apple وامتداد سلطات هذه الشركات.

روسيا اليوم

لأول مرة.. أفغانستان تبدأ بتصدير مواد "حيوية" إلى الصومال

بدأت أفغانستان بتصدير معدات طبية ومنتجات نظافة إلى الصومال، حسبما ذكرت مواقع إعلامية أفغانية.

ونقلت المواقع عن رئيس غرفة التجارة والصناعة الإقليمية في ولاية هيرات غربي البلاد حميد الله خادم أنه "تم تصدير 25 نوعاً مختلفاً من المعدات الطبية التي تصنعها شركات المستحضرات الصيدلانية في الولاية، إلى الصومال لأول مرة".

وأوضح حميد الله خادم، أن أول شحنة من المنتجات الطبية التي أرسلت إلى الصومال، كانت عبارة عن ثلاث حاويات سعتها 30 طناً تحتوي على معدات طبية، مشيراً إلى أن الحاوية الأولى قد وصلت إلى الدولة الإفريقية، بينما لا تزال الاثنتان الأخريان في طريقهما إلى هناك وقد عبرتا الأراضي التركية. وحسب المسؤول الأفغاني، فإن 4 شاحنات أخرى يجري تحميل المنتجات فيها حاليا في هيرات قبل توجهها إلى الصومال.

وأشار خادم إلى أن هناك 4 شركات منتجة للمعدات الطبية في هيرات مع 6 شركات أخرى في طور الإنشاء.