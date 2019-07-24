وكالة الأناضول

أنقرة وواشنطن تبدآن مناقشة إنشاء منطقة آمنة بسوريا

اجتمع مسؤولون عسكريون أتراك وأميركيون، بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، لمناقشة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع جاء عقب تفاهم بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والمبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري. وبحث أكار مع جيفري مسألة إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، معرباً عن انزعاج أنقرة من لقاءات مسؤولين أميركيين مع قياديي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي. وذكر بيان صادر عن الدفاع التركية حول الاجتماع، أن الجانبين بحثا مسألة إقامة "منطقة آمنة" شرق الفرات، وآخر المستجدات في سوريا ولا سيما مكافحة تنظيم "داعش". وشدد أكار خلال اللقاء على ضرورة إقامة المنطقة الآمنة بالتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، وإخراج عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من تلك المنطقة وتدمير التحصينات فيها.

وكالة أنباء رويترز

مبعوث: ترامب سيقرر قريباً متى سيكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط

قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لمجلس الأمن الدولي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأمل في اتخاذ قرار قريباً بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأمضى جرينبلات ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر عامين لوضع خطة السلام، المؤلفة من شقين سياسي واقتصادي، والتي يأملان في أن تضع إطاراً لاستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال جرينبلات أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة، ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريباً".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: عدد الراغبين في إس-400 لم يتقلص رغم الضغوط الأميركية

أعلنت موسكو أن عدد الراغبين في شراء منظومة الدفاع الصاروخية اس-400 لم يتقلص رغم الضغوطات الأميركية على تركيا، وقال رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري دميتري شوغايفن في تصريح صحفي، "منظومة إس-400 هي أحسن منظومة للدفاع الجوي، وأستطيع أن أقول إن عدد الراغبين في شرائها لم يتقلص، نحن شاكرون للزملاء الأتراك على ثباتهم، تم تنفيذ العقد وننتهي من أولى مراحل التوريد هذا الأسبوع". وفي 12 تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية "إس-400". وأعلن الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، الجمعة الماضية، بدء إرسال منظومة إس-400 إلى تركيا، مؤكداً تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها. هذا وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 18 تموز عن إمكانية فرض عقوبات على أنقرة وإبعاد تركيا من مشروع تركيب المقاتلات إف-35.