الأخبار/ فراس الشوفي

قال إن الولايات المتحدة، ومعها إسرائيل يعمدان إلى الضغط على القوات الدولية في الجنوب لتعديل أدائها، لا مهامها. وكعادته، حاول مندوب كيان العدو الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، إثارة الجدل خلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت في نيويورك أول من أمس، عبر نشر أكاذيب عن المقاومة اللبنانية، في محاولة للتأثير في مسار تجديد مهمة "اليونيفيل" المنتظرة الشهر المقبل. إلّا أن خطاب دانون، وحفلة التلفيق التي أثارها أمام مندوبي الدول عبر اتهام المقاومة باستخدام مطار ومرفأ بيروت لنقل السلاح، لم تغيّر قيد أنملة في مواقف الدول الكبرى، حتى الولايات المتحدة نفسها التي تتجنّب الحديث عن أي تعديلات في مهمة "اليونيفيل"، خشية توتير الأجواء في جنوب لبنان، على وقع الحرب المفتوحة مع إيران. حيث تتفادى الأطراف المعنية، من إسرائيل أوّلاً إلى المقاومة ثم "اليونيفيل" والجيش اللبناني، أي انزلاق غير محسوب قد يؤدي إلى الحرب. بدل ذلك، يجري العمل على احتواء أي حادث (إسرائيل واليونيفيل والجيش)، فيما تستمر المقاومة بالتمسك بخطوطها الحمراء وتوجيه الرسائل الميدانية متى دعت الحاجة.

اللواء/ منال زعيتر

قالت إنّ ما قبل جريمة قبرشمون ليس كما بعدها، و8 آذار تقول بوضوح إنها نفضت يديها كلياً من تأمين ظهر وليد جنبلاط سياسياً، أو بمعنى آخر تنفذ عملياً قرارها بعدم ترك الزعامة الدرزية له وحده في كل مفاصل الدولة إن لم نقل أكثر. وآخر الحلول التي يُعمل عليها فتح خط وساطة بين اللواء عباس ابراهيم وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نصرالدين الغريب وشيخ عقل المجلس المذهبي نعيم حسن لترتيب لقاء مصارحة ومصالحة بين جنبلاط وأرسلان بحضور أولياء الدم وكبار المشايخ ليتم بعدها إسقاط الحق الشخصي وتباعاً الدعوة إلى المجلس العدلي.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

قال إنّ الاتصالات السياسية ولا سيما الرئاسية توالت بشكل غير مسبوق نظراً لدقة الوضع على الساحة الداخلية وخطورته، بحيث تحولت حادثة قبرشمون إلى أزمة حكم وحكومة وباتت الأوضاع تنذر بعواقب وخيمة جراء الاصطفافات السياسية والانقسامات والخلافات التي يشهدها البلد على خلفية هذه الحادثة، وعلى هذا الأساس فإن رئيس الحكومة سعد الحريري كان حاسماً لناحية وضع الجميع أمام مسؤولياتهم. والمطلوب من المعنيين في الداخل اللبناني قراءة ما يجري بعيداً عن رفع السقوف السياسية لأنّ رئيس الحكومة ردّد أكثر من مرة أنّ الهيكل سيسقط على الجميع في حال لم تُطلق عجلة العمل الحكومي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتحريك العجلة الاقتصادية بعد إقرار الموازنة.

الديار /أيمن عبد الله

قال إن رئيس المجلس نبيه بري من أشد المطالبين بتسيير عجلة الدولة لمواكبة إقرار الموازنة بالمجلس النيابي. وإنه يرى "بأن تأخير انعقاد الحكومة سيلغي كل مفاعيل الموازنة، والتعب المرافق لها والجهد الكبير المبذول لأجل تخفيض العجز، خصوصاً وأنها أقرت بعد تأخير 6 أشهر، وبالتالي فإن استمرار تعطيل الحكومة يلغي الموازنة". لأجل هذه المعطيات فإن رئيس الحكومة سعد الحريري طرح إمكانية الدعوة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، على أن يتم الاتفاق بين الجميع بأن تعود العجلة الحكومية للدوران، وإبقاء ملف الجبل خارج طاولة مجلس الوزراء من أجل حله بطريقة ترضي الجميع.

الديار/ ابراهيم ناصر الدين

تناول ملف العمالة الفلسطينية، ونقل عن مصادر وزارية بارزة أن هناك تصرفات كيدية يقوم بها البعض دون إجراء حسابات دقيقة لقرارات ستؤدي حكماً إلى انفجار "القنبلة الفلسطينية" الموقوتة في توقيت سيئ للغاية على الساحة اللبنانية، وإذا كانت القوات اللبنانية تتهم جهات سياسية داخلية وفلسطينية باستغلال قرارات وزير العمل كميل أبو سليمان، لتحقيق مآرب بعيدة كل البعد عن حقوق الشعب الفلسطيني فما عليها إلا نزع فتيل هذا الانفجار منعاً لمزيد من الاستغلال ولقطع الطريق على أي جهة تريد الاصطياد في الماء العكر وإلا من حق الآخرين الشك بالنوايا..

الشرق/ خليل الخوري

تناول حديث رئيس الجمهورية ميشال عون أمام طلاب الجامعات أمس، وقال: إنّ الرئيس يتعمد بث شحنات من التفاؤل في نفوس الأجيال الصاعدة، حتى ولو لم يكن مستنداً إلى معطيات، لكن يتبين من المتابعة أنه يرتكز إلى تقارير وحقائق، وبالطبع ينطلق من شخصيته المتفائلة بالتغلب على الصعوبات. إلاّ أنّ رئيس الجمهورية يدرك جيداً أن الأزمات، خصوصاً إذا كانت حادة وفي مستوى ما يواجهه لبنان من تحدياتها، لا يمكن التغلب عليها بالانتظار والرهان على الوقت وحسب، إنما يجب أن ينخرط البلد في ورشة مدروسة واضحة الأبعاد محدّدة الأهداف، وعلى قاعدة المسؤولية التي يتحملها كل في موقعه. الحكم والحكومة بالعمل، المواطن بالالتزام بالقانون، المعارض بالسعي إلى التصويب وليس بالحرتقة والتعطيل.